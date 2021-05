Obispo de Orizaba llama a reflexionar el voto

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, pidió a los fieles que salgan a votar el próximo 6 de junio, pero que su sufragio no sea obligado por una dádiva o que tampoco sea sin haberlo analizado



"Seamos los católicos participes de las próximas elecciones, pero vamos a hacer más reflexivos, vamos a discernir bien, ver la calidad de la persona que se pone al frente, la calidad de las propuestas de los diferentes grupos políticos", dijo en la misa de este domingo en la Catedral San Miguel Arcángel.



Pidió que cada quien elija libremente por quién creen que es el mejor candidato.



"Pero disciernan, piensen quién nos ofrece y quién da garantías, por los frutos que puedan dar de desarrollo integral de trabajo, de respeto a la vida, los derechos humanos y todo lo que sabemos que necesitamos".



Dijo que el ruego es para que Dios dirija a cada persona y acuda a las urnas a votar, pero sabiendo por quién y no obligados por ningún tipo dádiva.



De igual forma el prelado pidió que se haga oración por los trabajadores, aunque apuntó que México es un país donde tristemente se van perdiendo muchos empleos por varias razones no sólo por la pandemia.



"Pidamos a Dios que se hagan las estructuras necesarias para asegurar trabajo digno para las personas. Mañana será celebrada la Santa Cruz por ello también vamos a pedir por los hermanos albañiles hasta el arquitecto".