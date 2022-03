Obispo pide a pobladores de Acultzingo trabajar juntos para erradicar violencia

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, pidió a los pobladores de Acultzingo, trabajar juntos para erradicar la violencia, poner en práctica el perdón y orar por aquellos que les gusta andar con gente extraña.Durante su visita pastoral a aquel municipio, expresó a los fieles: "si tú tienes un chamaco que le anda gustando andar con gente extraña, tú como papá y mamá tienes que ponerlo en orden, todos nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que hacerlo caminando juntos.Papá y mamá cuiden a sus niños, ustedes son quienes tienen la cabeza de la familia, ustedes ponen orden, no tengan miedo de decir valores, de corregir con cariño siempre",Pidió a los fieles cultivar el perdón, dejar atrás la envidia, los enojos y todo lo que hace daño. "Mi vecino y yo podemos hacer cambio conforme al corazón de Dios y cuando veas una familia que anda en cosas raras vamos a rezar por ellos, vamos a rezar por su conversión y vamos a tener mucho cuidado para que no crezca la violencia.Vamos a desterrar de la casa, de la familia, las críticas, la envidia; hay veces entre los mismos hermanos somos chismosos y le inventamos alguna cosa a nuestro hermano, a veces nos da envidia algo que tiene mi hermano, a veces envidiamos el dinero y entonces la familia empieza mal".Agregó que cuando alguien se equivoque o cometa una falta, se le debe de perdonar y no tener rencor.Asimismo el prelado pidió que en este tiempo de cuaresma caminando a la Pascua, vayan todos juntos trabajando por el perdón y en la parroquia busquen los caminos de unidad.