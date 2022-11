Obra de Cuartel de Guardia Nacional ya tenía historial de explotación

Foto: Elizabeth Aviña

En poco más de 3 meses que lleva la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional en Coatzacoalcos, al menos 50 trabajadores o más han sido despedidos en su intento de evitar ser explotados.Así lo confirmó el dirigente de los trabajadores de la construcción adheridos a la CTM, Vicente Aparicio Rosario, quien en agosto pasado denunció la situación que se ha repetido hasta este momento."Siempre que luchamos se nos ataca diciendo que venimos a pedir dinero y para nada, no venimos a pedir dinero, solo no estamos de acuerdo en que a la gente la estén echando a la calle a cada momento y no le dan ni finiquito, ni aguinaldo, ni días festivos. A cada momento dan de baja a grupos, el teniente Aureliano no quiere ceder", dijo.Explicó que en Chihuahua y la zona norte del país dan mejores salarios que aquí en el sur pues incluso doblan la cantidad.Recalcó que como sindicato no pueden hacer exigencias porque el contrato fue firmado por otros, debido a que es del Gobierno Federal."Están invadiendo jurisdicción porque es civil, ellos son militares y nosotros somos civiles y la acapararon. Desde que esto inició han tirado a 50 personas porque se han manifestado. Los han corrido escalonadamente. Piden que no se manifiesten para explotarlos", reiteró.No conforme a este tema, vecinos de la obra, habitantes de la colonia Brisas del Golfo, se quejaron pues argumentan que justo por estos trabajos, una de las calles fue bloqueada en su salida."Desde que llegar a hacer esto nos cerraron el paso a triciclos, los niños de la calle Isora, los coches. Lo que queremos es que nos hagan el puente y la calle hacia la Divina Providencia. Nos dijeron que hagamos escritos y ahora no nos los quieren recibir, o sea, nos tiran a loco", finalizó, Bartolo López Hernández