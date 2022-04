Obras de construcción en Veracruz Puerto dejan al descubierto vestigios arqueológicos

Son más de 60 piezas arqueológicas las que han sido recolectadas en una loma de Río Medio 4 en el puerto de Veracruz, se trata de hallazgos que un habitante hizo en unas obras de construcción y que ya están a resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia.Se trata de piezas de más de 1500 años de antigüedad y son pertenecientes al periodo clásico-tardío de la “Cultura del Centro de Veracruz”, afirmó el Investigador Centro INAH Veracruz, Luis Heredia Barrera.Entre las figuras encontradas se destacan dos cabezas de cerámica, brazos, dedos y vasijas, son parte de un enterramiento y ofrenda al Dios Narigudo, mismas que serán restauradas y almacenadas en el Fuerte de San Juan de Ulúa, en una de las bodegas de Bienes Culturales.“Las piezas se colectan, se analizan, se hace un informe técnico de lo que hubo y las piezas los fragmentos grandes si es que podrían restaurar y poderlos las vasijas como rompecabezas armarlas, este material se va a San Juan de Ulúa a las bodegas de bienes culturales de San Juan de Ulúa y cuando haya museo comunitario o exposición se presentan para que las conozcan”, dijo.Todavía la tarde del jueves, se localizaron más piezas en la loma donde se realizan obras de aplanamiento para la construcción de un desarrollo de vivienda que inició en el 2007 y en donde los responsables de la empresa constructora aseguran nunca tuvieron conocimiento de hallazgos arqueológicos.Ahora el INAH resguardará la zona para el rescate de las piezas que puedan encontrarse, trabajos que serán costeados por la empresa propiedad del terreno.“Lo que se va plantear con la compañía es realizar rescate arqueológico, los gastos van a correr por el particular, con todo esto que se está haciendo que la comunidad de Lomas de Rio Medio 4 se ha ocasionado más afectación de lo que ya ocasionó la compañía”.Incluso también se ubicará el lugar en donde se han trasladado los restos de tierra escarbada, para también ponerla a resguardo del INAH y buscar más piezas.“El lunes iniciaremos un rescate arqueológico para hacer el reconocimiento arriba de la loma y hacer sondeos para encontrar material in situ y poder relacionarlo con el material de derrumbe que encontramos en la parte de abajo”.Por su parte, el representante de la fraccionadora, Jorge Sosa, afirmó que tienen la disponibilidad de colaborar con el INAH y de ser necesario se dispondrá de seguridad para que no haya saqueo de las piezas como ya sucedió en noches anteriores.“Llevamos mucho tiempo trabajando en la zona, estuvimos sorprendidos, nos enteramos gracias a ustedes. Estamos dispuestos como empresa a colaborar en este rescate (…) este fraccionamiento se comenzó en el 2007”, explicó.De acuerdo a lo que precisó el investigador del INAH, podría estar resguardada la zona por 15 días, una vez que se aseguren que no hay más piezas, podrán retomarse las obras.Esta no es la única zona de Veracruz en donde hay hallazgos de esta misma cultura, en la zona industrial que ocupa TenarisTamsa, también hay puntos a resguardo del INAH desde hace varios años.