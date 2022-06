Obras de rehabilitación en Xalapa no tuvieron análisis previo, expone lector

Muy estimados señores, nuevamente me tomo la libertad de expresar un CLAMOR GENERAL de la ciudadanía xalapeña, a la cual despectivamente nos llama nuestro presidente municipal "PICHICATOS", ahora que nombre despectivo nos va tocar por NO darle nuestra PACIENCIA y EMPATÍA por los trabajos de rehabilitación en las calles de la ciudad; estoy convencido que "ya se están amarrando el dedo, antes de cortárselo" y con conocimiento de causa les expongo lo siguiente:Toda obra de las características que sea su complejidad técnica, tiene que ser ANALIZADA, ORGANIZADA, PLANEADA y ORIENTADA a causar las menos molestias de la ciudadanía, si consideramos que como mexicanos aún tenemos la libertad de circular por las calles de esta ciudad y nos damos cuenta que "las acciones implementadas por la administración municipal" NO tuvieron un análisis previo al empezar a demoler concreto de las vías alternas, además de las vías principales, sin considerar el volumen vehicular que existe en esta ciudad y nos piden a nosotros paciencia!!! Tal pareciera que estos trabajos no pudieran realizarse en un horario nocturno, en un periodo de vacaciones o simplemente realizar estos por paquetes (terminas uno y empiezas el otro).Por otro lado, quisiera conocer al CONSULTOR que les recomendó abrir las losas y dejar expuesta la base hidráulica para que está reciba más agua y afecte más losas de pavimento, es decir; están "TRABAJANDO" en temporada de agua y sin embargo están afectando lo poco que teníamos bueno; sin considerar que esto ya sería motivo principal para desfasar el tiempo de entrega, pero, en fin; esto es como el costo de la gasolina, quien paga el costo final de todo aumento, es el consumidor.Señores de la comuna actual (todos) no nos pidan a nosotros darles soluciones a las malas decisiones tomadas por ustedes, la ciudadanía quiere salir a la calle con tranquilidad y no pasar horas en el tráfico por una mala planeación y mal organizada.Con muchos más comentarios que externar, quedó de ustedes, agradeciendo de antemano la oportunidad de dejar mi comentario.C. Gerardo Mellado de la CruzTel (…)