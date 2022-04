Obras de Tren Maya dañarán la vida silvestre y fuente de agua dulce: expertos

Actividades de tala y desmonte, que carecen de estudios y autorizaciones federales, dañarán corredores biológicos para la vida silvestre y fuente de agua dulce, afirman expertos.Las retroexcavadoras no paran y aceleran la deforestación de la selva para abrir paso al Tramo 5 del Tren Maya. El ruido de las máquinas se combina con el aroma de árboles recién cortados que se percibe en la brecha que corre por el nuevo trazo -selva adentro-, que cruza avenida Juárez, en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.Hace un mes inició la tala de vegetación virgen, que incluye árboles de chicozapote, chacá, chechén y palma chit. A su paso, la maquinaria va dejando montones de árboles apilados que se secan con el paso de los días, aunque algunos se niegan a morir porque retoñan de entre los troncos trozados que se aferran a la tierra, constató El Universal durante un recorrido.Los accesos a las obras del Tramo 5 Sur–que va de Playa del Carmen a Tulum y viceversa– fueron cerrados y acordonados con cinta amarilla. “Prohibido el paso a personas no autorizadas”, se lee en letreros colocados en el entronque de avenida Juárez con el trazo del tren.Trabajadores que vigilan la maquinaria confirmaron que “desde el sábado ya no se permite la entrada” a las obras. Sin embargo, fue posible recorrer a pie varios kilómetros. Ante este escenario, aseguran expertos, es mucho lo que se pierde y poco lo que se gana.A decir del colectivo Sélvame del Tren, las actividades de tala y desmonte -que carecen de estudios previos y autorizaciones federales a los que obliga la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente- dañarán corredores biológicos para la vida silvestre y la fuente de agua dulce para la región.Entrevistados por separado, el arqueólogo Guillermo de Anda, fundador del proyecto del Gran Acuífero Maya (GAM) y el presidente de la organización Jaguar Wildlife Center, Raúl Padilla Borja, coinciden en que la “fábrica de agua” más importante del sureste mexicano se encuentra justo entre Playa del Carmen y Tulum.Este reservorio natural de agua –explican– depende en buena medida de la selva, cuyas raíces funcionan como venas que atraviesan la roca caliza para abastecer al acuífero subterráneo que desemboca hacia el mar, del otro lado de la carretera federal 307.“Todo esto está amenazado y toda esta fábrica de agua, que es Quintana Roo y su biodiversidad están amenazadas por el trazo del Tren Maya, que también está asociado a los polos de desarrollo, a las ciudades en crecimiento que van a traer más deforestación y, por consiguiente, descargas de aguas residuales al manto freático”, sostiene Padilla Borja.Al final de la avenida Juárez, en Playa del Carmen, colindando con la selva, integrantes del programa “Cenotes Urbanos” localizaron semanas antes de que se iniciaran los trabajos de iniciada la deforestación, una caverna llamada “Yorogana 3”.En su interior lograron registrar más de 75 especies diferentes, entre ellas al pájaro Toh o pájaro reloj, un grisón hembra con dos crías y la Dama Blanca, una de las dos especies de peces ciegos originarios de la Península de Yucatán.El grisón (Galictis vitttata) es un animal que vive en la selva pero su avistamiento es muy extraño; tanto, que “para el estado de Quintana Roo tenemos sólo una observación de este animal, así de raro es de verlo y ese día encontramos una hembra con dos crías”, subraya el biólogo Roberto Rojo, fundador de la iniciativa de ciencia ciudadana Cenotes Urbanos.Este proyecto forma parte del Círculo Espeleológico del Mayab, asociación fundada en 2013 por Rojo, para la preservación de cuevas a nivel peninsular, con cinco líneas de acción: Exploración, investigación, divulgación, educación y conservación de las cuevas de la península.Cada domingo, desde hace cuatro años, entran a mapear las cuevas de la ciudad con gente voluntaria, que suma más de 350 personas, entre infantes, adolescentes, jóvenes y adultos.“En cuatro años llevamos 81 cuevas mapeadas de las más de 300 que sabemos que hay en el área urbana de Playa del Carmen. Lo hacemos porque estamos buscando la conservación de esas cuevas: dónde están, qué forma tienen, qué vida hay dentro, cuál es su problemática”.“Además de hacer el mapa de la cueva, hacemos levantamiento biológico, es decir, registramos cuántas especies hay en la zona. En esta cueva de Yorogana, en dos horas de trabajo registramos decenas de especies”, explica en entrevista.“Yorogana” se mapeó en febrero pasado. Sin embargo, luego del paso de las retroexcavadoras que abren camino devastando la selva para el Tren Maya, la cueva quedó casi cerrada con ramas de árboles a su alrededor, una cinta de advertencia y afectación a su flora y fauna.El Tramo 5 del Tren Maya también afecta la selva de Akumal, al sur de Playa del Carmen y cerca de un Santuario del Mono Araña, visitado anualmente por miles de turistas nacionales e internacionales.