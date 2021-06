Obras Públicas de Xalapa no teme auditoría de Ahued

La directora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Xalapa, Sulekey Citlalli Hernández Garrido, aseguró que el área está preparada para una auditoría por la próxima administración.



"Sería un acto responsable y apegado a Ley si lo hace la siguente administración. Lo tomo sin ningún temor a nada; todo está completamente registrado y hay una absoluta congruencia de lo que está pagado y de lo que ellos van a constatar", dijo.



Y es que dijo, todos los servidores que ingresan tienen obligación por Ley, de realizar las revisiones correspondientes en cada área, proyectos que se dejan y que se concluyeron.



"Independientemente de eso, vienen todas las etapas de fiscalización por Ley y está toda la evidencia. De mi parte no hay ningún temor".



Respecto a las obras que se dejarán al próximo alcalde, Ricardo Ahued Bardahuil, comentó que se dejará un plan estratégico con proyectos de gran impacto para la Capital del Estado, pues por cuestiones de ejecución no se pudieron concretar.



"Es una lista de prioridades lo que dejamos, que ya por tiempos no pudimos terminar pero ya tenemos todos los proyectos porque pueden ser obras detonantes el próximo año. Los tiempos de ejecución, las lluvias y el pronóstico, es por lo que nos resulta poco pertinente poder ejecutarlas", concluyó.