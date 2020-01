Obras Públicas de Xalapa responde a críticas de Regidor sobre retrasos

Señor director de Al Calor Político, le saludamos y agradecemos se pueda publicar esta réplica con relación a la nota derivada de una entrevista publicada en su portal el día de ayer martes 21 de enero del presente, en la que desde la Regiduría 10 del Ayuntamiento de Xalapa se señala a la Subdirección de Planeación y Proyectos de Obras Públicas como responsable del retraso en la planeación de la obra, haciendo referencia directa a mi persona como su titular:





Regiduría 10 del Ayuntamiento de Xalapa,



La planeación de la obra pública es una actividad en la que están involucradas diversas áreas del Ayuntamiento, incluidas las regidurías, quienes a través del Cabildo tienen la última palabra en la aprobación de obras. Esta Subdirección tiene por tanto el mandato de cumplimentar las decisiones del máximo órgano de toma de decisiones.



La Subdirección de Planeación y Proyectos de Obras Públicas aglutina las aportaciones de todas las áreas y da cause a todos los procesos de planeación para la definición del programa de obra de cada ejercicio fiscal, con una clara definición de acciones desde que se valida la prioridad de la obra, las condiciones legales para ello, los lineamientos operativos de los fondos federales y diversos procesos paralelos: la vinculación y participación ciudadana, la pertinencia urbana de las obras, los permisos medioambientales, las licencias de construcción, el trabajo topográfico y de campo, el diseño arquitectónico y urbano, la definición de costos de origen y la transferencia de cada proyecto a la Dirección de Obras Públicas para su licitación y ejecución.



Al respecto y a la par de esta aclaración, hemos determinado compartir con todos los ediles y áreas correspondientes del Ayuntamiento, un informe relativo a procesos, acciones, condiciones y plazos en los que se realiza el trabajo desde esta Subdirección, todo soportado documentalmente.



Cabe mencionar que la Subdirección de Planeación y Proyectos de Obras Públicas ha sentado las bases de manera profesional y creativa, con incuestionable honestidad y compromiso, para replantear desde las propias atribuciones, los objetivos de una obra pública que busca mejorar tangiblemente la calidad de vida de los ciudadanos, que contrarreste el manejo clientelar histórico de la obra pública, que propició una desmedida y caótica expansión urbana, cuyos contrastes y riesgos son alarmantes. Se ha trabajado pues, bajo criterios de inclusión social, accesibilidad, equidad, sostenibilidad y resiliencia, todo esto sin que implique un sobrecosto. Se hace más con el mismo recurso, si comparamos los costos que implica, por ejemplo, un techado o un aula didáctica de prototipo convencional, contra los proyectados desde el actual enfoque de trabajo.



Esta Subdirección, en congruencia con los postulados de acción de este Gobierno Municipal, que se articula en pleno con los nuevos paradigmas que dicta el gobierno federal y las agendas internacionales, ha priorizado la obra pública para sectores vulnerables, equipamientos estratégicos y vialidades que permitan la conectividad con escuelas, hospitales, espacios de recreación y la creación de vialidades primarias, bajo principios de respeto al medio ambiente, atendiendo población de barrios en varias partes de la Ciudad, que llevaban hasta 40 años sin haber sido atendidos.



Respecto al dictamen realizado como se señala, dentro la Regiduría 10, aclaramos que no formamos parte del procedimiento que implica la propuesta de modificaciones presupuestales del Programa General de Inversión (PGI) desde el 15 de abril del año 2019, por lo que estamos abiertos a que revisemos en conjunto los procesos de trabajo a los que se hace referencia, incluida la sistematización del comportamiento entre la entrega de proyectos y el desfase en el inicio de su ejecución, cuyo seguimiento hemos graficado mes con mes como parte de los reportes de trabajo, para que sean los datos duros los que den la precisión de la situación operativa a la que esta Subdirección está sujeta.



El 31 de julio de 2019, se aprobaron en Cabildo 34 obras nuevas, resultado de un recurso devuelto al erario municipal por deudas acumuladas de la administración estatal en el 2016 y que este Ayuntamiento tuvo a bien gestionar con éxito.



Recordemos también que las obras que se señalan aprobadas en el mes de noviembre, responden al alta en aquel momento, de obras de mantenimiento a la infraestructura vial, como bacheo y rehabilitaciones con asfalto, a través de recursos propios, así como obras bipartita y tripartita.



Por tanto y por definición y mandato de este Ayuntamiento y del propio Cabildo, esta Subdirección sí o sí, tiene que cumplir con los compromisos determinados, como sucedió desde 2018, en que se realizaron 117% de proyectos en relación a la planeación inicial y en el que no existió subejercicio alguno respecto al recurso de Obras Públicas. Y aun así, para mejorar el cumplimiento de todos los retos, insistiremos en la necesidad del fortalecimiento del equipo de trabajo, toda vez que la elaboración de los proyectos ejecutivos desde el interior del Ayuntamiento, representa una quinta parte del recurso que costaría contratar de manera externa su elaboración.



Sabiendo que todo es perfectible, tomamos a bien su exhorto para agilizar el programa de obras en lo que a nosotros compete, y estamos con plena disposición de dar cuenta de los procesos propios de nuestra responsabilidad pública.



Atentamente.



Arquitecta Angélica Moya Ruiz

Subdirectora de Planeación y Proyectos

Dirección de Obras Públicas

Ayuntamiento de Xalapa