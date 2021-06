Obras, turismo y MIPYMES para que Emiliano Zapata crezca: Antonio Luna

Luego de su paso por la Dirección General de la API en Coatzacoalcos y de sentar las bases del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Antonio Luna Rosales afirma que como legislador también se puede atender el desarrollo económico del Distrito 13.



El candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia en Veracruz” MORENA-PT-PVEM a la Diputación local por dicha demarcación, con cabecera en Emiliano Zapata, asegura que, de obtener el triunfo en las urnas, la gestión ante los tres órdenes de Gobierno serán su prioridad.



Añadió que, de acuerdo con cifras de encuestas aplicadas, aventaja por entre 8 y 13 puntos a sus contrincantes por el cargo, no obstante, en pleno cierre de campañas aseveró que no dejará cabos sueltos y llamó a los ciudadanos a continuar un proyecto de cambio.



En entrevista para alcalorpolitico.com detalló que su labor desde el Congreso del Estado se centrará en 3 ejes rectores, los cuales son promover el desarrollo de infraestructura y vialidades; apoyar a pequeños empresarios y productores, así como potenciar el turismo y gastronomía de la región.



Luna Rosales mencionó que se sumó al proyecto de la Cuarta Transformación en 2016, tras formar parte de la militancia del PAN por 2 décadas, cuando el partido guinda todavía no había conseguido gobernar municipios, curules en el Congreso local, ni la Gubernatura.



Sostuvo que pudo constatar de primera mano que “la mafia del poder es real” en Veracruz y ahora se comprueba con la alianza opositora conformada entre el PAN, PRI y PRD, pero los ciudadanos demostraron que luego de 85 años es necesaria una transformación.



“Ya teníamos el antecedente; yo en el 2016-2017 decidí sumarme al proyecto de ya saben quién y en ese sentido lo hice convencido precisamente de los objetivos y de los principios que tiene este proyecto de transformación de realmente velar por los intereses del pueblo, de la gente, de los más necesitados.



“Lo hice consciente, lo hice creyendo en el proyecto y terminé apoyando porque me metí hasta la cocina en el proyecto de la candidatura a la gubernatura y a la presidencia de la República 2017-2018. Cuando se gana la elección es que se nos permite participar”.



A inicios de 2019 Luna Rosales se convirtió en Director General de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, sin embargo, ahora busca generar un cambio para los municipios de Actopan; La Antigua; Apazapan; Tlaltetela; Jalcomulco; Paso de Ovejas; Puente Nacional y Úrsulo Galván, así como Emliliano Zapata.



Sostuvo que fácilmente pudo continuar “sentado detrás de un escritorio”, pero sabedor de la buena relación que tiene con el titular del Ejecutivo en Veracruz y ante el Gobierno Federal optó por postularse como candidato a legislador local.



Terminan campañas



Tras hacer campaña en localidades y cabeceras municipales del Distrito 13, Luna Rosales consideró que las condiciones están dadas para su triunfo en las urnas.



“Fue una experiencia enriquecedora y motivante, el hecho de que se me permitiera poder pedirle a la ciudadanía hacer conciencia, reflexionar sobre la oportunidad que tenemos las y los ciudadanos de poder en algunos casos seguir transformando Veracruz y en otros casos poder hacer esa diferencia y hacer el cambio



“El Distrito 13 está compuesto por 9 municipios, empezando por Emiliano Zapata y Puente Nacional, los cuales ya están alineados a este cambio verdadero, a esta transformación. Otros municipios como Apazapan, Jalcomulco, Tlaltetela, lo que es La Antigua, Úrsulo Galván y Actopan tienen la intención de dar ese cambio”.



Reconoció que todavía queda mucho por hacer a nivel local y federal, no obstante, el Distrito se encuentra entre las 2 zonas metropolitanas más importantes del Estado, que es la capital y toda la zona conurbada, incluyendo Emiliano Zapata y el puerto de Veracruz.



“Toda esta franja la hemos denominado corredor estratégico Golfo-Centro en donde tenemos 13 propuestas y 3 ejes rectores”, indicó.



Respecto a su proyecto como legislador apuntó que el primer eje rector es buscar políticas para dotar de infraestructura y mejores vialidades a la zona; que la cobertura de internet mejore, así como dar solución a los problemas para el suministro de agua potable para uso agrícola y doméstico.



El segundo eje rector es apoyar al micro y pequeño productor agrícola, así como al micro y pequeño empresario, quienes básicamente generan el 80 por ciento de los empleos en Veracruz.



“El tercer eje rector es potenciar la gastronomía y el turismo en la región, que es una fuente fuerte de ingresos y de empleos, desde el tema gastronómico en Emiliano Zapata, pasando por los rápidos de Jalcomulco, el paso de aves migratorias en Chichicaxtle, la Casa de Hernán Cortés en La Antigua, paseos en lancha, las zonas arqueológicas de Úrsulo Galván y el río de Descabezadero en Actopan, los cuales deben de ponerse en el mapa de las operadoras turísticas nacionales”.



Propuestas conjuntas



El candidato reconoció que los ciudadanos le han cuestionado cómo implementar su proyecto como diputado local, a lo que respondió que trabaja de forma coordinada con los candidatos a presidentes municipales de la alianza.



“Estamos trabajando con cada uno de los candidatos a presidentes municipales en una propuesta; hacemos la sumatoria de los 3 ejes rectores con 12 propuestas y la treceava es un acercamiento con toda la población para que podamos tener una interacción pronta e inmediata (…).



“Estuvimos trabajando con el candidato a presidente municipal por el tema de vialidades, accesos, sobre todo en horas picos que se está volviendo un congestionamiento importante en Las Praderas y Bugambilias; así como el tema de la planta de tratamiento de agua de la zona, así como revisar problemas de alumbrados y áreas verdes”, añadió.



Aseveró que por su parte vigilará que los Ayuntamientos gasten los recursos en acciones que realmente provoquen un beneficio a la sociedad, pues entre sus labores estará la de fiscalizar y observar a los Ayuntamientos.



“En cuanto al tema parlamentario es para defender los intereses de los representados en el Distrito XIII en tribuna y en foros; no nada más en el Congreso, en tribuna, en diferentes foros existentes que hay e inclusive también en medios de comunicación.



“No hay que dejar de lado la gestoría, es ahí en donde la población pide más al diputado, tanto en temas en particular, gestorías en los 3 órdenes de Gobierno y a nivel colectivo; ahí es en donde podemos nosotros actuar ante los 3 órdenes de Gobierno”.



En su caso dijo que en el 2019 y 2020 lo pudo hacer con el proyecto del Corredor Interoceánico, uno de los 5 principales para el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.



“Es en donde tuvimos la oportunidad de sentarnos con los 3 órdenes de Gobierno, con 33 Ayuntamientos, cuando en ese entonces también participaron las autoridades portuarias, así como la sociedad civil organizada y no organizada.



“Sentamos las bases y no nada más eso, también se hizo obra que se inauguró, fue una de las primeras obras iniciadas y terminadas al 100 por ciento que se inauguraron en esta administración”.



Luna Rosales agregó que esta experiencia es la que propone a los ciudadanos, pues guardando las proporciones y cuidando la vocación económica de la zona, se puede implementar un proyecto que pudieses abarcar las diferentes áreas de oportunidad y detonar el desarrollo económico.



“La agricultura y el comercio principalmente; en menor medida el turismo, por eso es que estamos atendiendo temas de agricultores, temas de turismo y temas de comercio.



“Tenemos que dotarlo de cierta infraestructura, que es lo que se tiene que trabajar con los alcaldes, el Gobierno Federal y estatal. Tenemos excelente relación con el Ejecutivo estatal y con el Gobierno Federal”, recordó el candidato.