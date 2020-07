Obreras del ingenio San Miguelito protestan contra dirigente sindical 

Un grupo de obreras del ingenio San Miguelito bloquearon la entrada del Sindicato de la sección 26 del ingenio San Miguelito, como una medida de presión para que su dirigente les cumpla los acuerdos que hicieron con el dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM), de que formen parte del sindicato de obreras y no en del de empleadas.



Alma Lucero López Hernández, quien habló en nombre de las 150 obreras, denunció a su dirigente sindical Rogelio Reyes de violar sus derechos laborales expresando que no está respetando la equidad de género y una total discriminación, luego que desde el 2019 firmaron se sentaron a la mesa del diálogo con su dirigente nacional, José Ángel Ponce García, donde firmaron un acuerdo de que las 150 obreras iban a pasar del sindicato de empleadas al sindicato de obreros.



Bajo esa premisa, agregó que Rogelio Reyes se comprometió cumplir tales acuerdos; sin embargo, es la fecha en que sólo les ha dado largas y ha preferido meter a otros obreros y a ellas, que ya deberían estar en el escalafón, las han ido dejando hasta la cola; y eso, exclamó, se llama discriminación laboral.



Informó que han ido tres veces a la Ciudad de México a ver al dirigente nacional Ponce García, quien les ha asegurado que la instrucción ya fue dada y que sólo le exijan al dirigente local que la cumpla, por lo que comentó que pareciera que los intereses de Rogelio Reyes son otros y no los de defender a la base obrera.



Advirtieron que mantendrán este plantón hasta tener respuesta de su dirigente obrero.



Expresaron las obreras que ya basta de tantas mentiras y promesas de este dirigente que sólo les ha dado largas a un acuerdo firmado por su líder nacional y que pareciera que las instrucciones se las pasa por el arco del triunfo, exclamaron.