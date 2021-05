Obreros del ingenio Central Potrero se quedarían sin pago de utilidades

Tras volver a declararse en ceros, el Grupo Beta San Miguel para el pago de utilidades en el ingenio Central Potrero, obreros de la Sección 23 exigen recibir este pago.



El secretario General de la Sección 23 de Central Potrero, Tomás Méndez Machuca, dijo que es injusto lo que están viviendo porque otros ingenios que pertenecen al Grupo Beta San Miguel sí recibirán utilidades y ellos no pese a que molieron más gramínea.



Refirió que factorías del Grupo Beta San Miguel como el ingenio San Miguel El Naranjo, molió 900 mil toneladas de caña y tendrá PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades) de $40 millones; y el ingenio La Providencia tuvo una molienda de 516 mil toneladas de caña, y tendrá PTU de 13 millones 514 mil pesos).



A pesar de que Ingenio Central Potrero molió un millón 300 mil toneladas de caña en la zafra 2019/2020 pasada, Beta San Miguel no tiene contemplado el pago de utilidades para los más de 700 obreros que hay en esta factoría.



“No pueden decir que no hay economía porque se liquidaron 109 plazas en 2018, y 76 plazas en 2019, en total 185 plazas que ya no pagaron, por lo tanto, debe de haber dividendos”, señaló Méndez Machuca.



Lamentó que como obreros no vean sus ganancias porque la empresa no reconoce su trabajo con los pagos que les corresponden.