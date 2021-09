Obstáculos no paran a migrantes haitianos; quieren llegar a Estados Unidos

No para el flujo de migrantes haitianos por la ciudad de Veracruz. Desde inicio de la semana, su presencia ha sido notoria, principalmente en la central de autobuses, en donde esperan por horas para transbordar y continuar hacia la frontera norte.



Afirman que no quieren quedarse en México, su único objetivo es llegar a Estados Unidos, señalan que en este país tampoco hay trabajo.



"En Tapachula igual muchas personas están sin trabajo, hay que buscar casa y todo está caro", dijo Annes, quien viaja con su esposa y un amigo.



Viajan de noche y acampan durante el día en los camellones y en las banquetas de la central de camiones.



Estas pausas las hacen para descansar, aunque señalan que llevan sus permisos, las autoridades migratorias constantemente los persiguen.



"No quieren vendernos ticktes para viajar, nos preguntar por pasaportes, los entregamos y nos dijeron que no, es un malentendido, no hacemos nada malo, salimos del país por falta de seguridad, salimos de allá para viajar a un lugar seguro, estar a salvo con nuestra familia", comentó Oodles, un joven de 17 años.



Andan por el Centro de la ciudad, algunos acuden a retirar dinero de envíos que hacen sus familiares que ya están en Estados Unidos.



Quienes ya tienen familia allá, afirman que los esperan, incluso en este recorrido de la caravana migrante ya hubo bajas.



"No queremos quedarnos aquí porque nosotros no tenemos familia aquí, sólo necesitamos irnos, porque allá está toda mi familia, necesito estar allá para estar a salvo, mi padre falleció en el camino cuando venía, estoy sin padre" , dijo Oodles.



Reconocen que quienes traen permiso para transitar no tienen mayor problema con migración pero sí los bajan de los camiones cuando se dirigen hacia el norte del país.



"Yo viaje en el bus, migración está bajando a la gente pero yo estoy viajando bien. Yo tengo mi papel pero la mayoría no quería darlo y lo están devolviendo y gastan su dinero. Yo duermo en el bus, cuando llegué no había pasaje y tenemos que esperar dos o tres horas, uno está descansando", dijo Annes.



Son pocos los que hablan español; en francés tratan de comunicarse para comprar comida y adquirir sus boletos de viaje.