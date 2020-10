Octubre, la peor época de año para dar en adopción perros y gatos negros

Durante octubre, es recomendable no dar en adopción gatos o perros de color negro o blanco, ya que son propensos a ser sacrificados durante rituales esotéricos realizados en fechas cercanas al día de muertos.



Al respecto, el presidente de la Asociación Civil "PATAS", Alfredo Fernández Guzmán, recordó que esta época, personas que se dedican a hacer rituales buscan adoptar gatos negros o blancos, así como caninos, por lo que insistió en que es recomendable dar en adopción estos animales hasta mediados de noviembre.



“Viene el tiempo de los difuntos y mucha gente que se dedica a la santería, es muy conocido que buscan animales de color negro para hacer sacrificios por el tema de la brujería y por eso recomendamos a los protectores de animales independientes y la población en general a que no den en adopción a gatos negros, porque suele suceder que en estas épocas los utilizan para sacrificios y pues aunque los donadores piensan que le hacen un bien al animalito en darlo en adopción, pero desafortunadamente lo utilizan para sacrificios”, dijo.



El activista mencionó que durante octubre se disparan hasta un 70 por ciento las solicitudes de animales negros y blancos, sobre todo gatos, cuando normalmente son los que más tardan en salir de los refugios porque las personas los consideran poco agraciados o tienen la creencia de que dan mala suerte.



El entrevistado mencionó que en particular los más requeridos en este mes suelen ser los gatos y en una menor porcentaje perritos de color negro.



“Invitamos a la gente a que cheque muy bien y e incluso vaya al domicilio a verificar donde va a vivir el animal, porque muchas veces son perfiles falsos que piden en adopción a los animales y son personas que luego se dedican a la santería o brujería o bien los venden o para fines inimaginables”, advirtió.



Ante ello, la Asociación Civil "PATAS AC", llamó también a los dueños de mascotas de color negro y blanco , a resguardarlas en casa para evitar que caiga en personas que busquen hacerles daño a estos animales.