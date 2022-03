Oficial: Parque Deportivo Colón de Xalapa será exclusivamente para el deporte

A partir de este jueves, el tradicional Parque Colón de Xalapa, conocido como “Estado de Beisbol Deportivo Colón”, sólo podrá utilizarse de manera exclusiva para la práctica del deporte.Este día cobró vigencia una reforma al Reglamento Interior del Parque Colón, aprobada por el Cabildo capitalino, en la cual se especifica que el inmueble ya no se empleará para eventos artísticos ni cualquier otro que no tenga relación con la actividad deportiva.Entre los artículos reformados del Reglamento Interior, está el 2 fracción IV que permitía en el Parque Colón eventos o espectáculos de índole deportiva, cultural, educativo, artística y social.Ello consentía legalmente que el inmueble fuera prestado o rentado para eventos artísticos, que dañaban el césped y las instalaciones y paralelamente causaban afectaciones a los vecinos porque se rebasa el límite de los decibeles establecido por la norma.Con la reforma aprobada al referido artículo, que hoy entra en vigor, queda establecido que en las instalaciones sólo se podrán realizar eventos de índole exclusivamente deportivos.Además, el Ayuntamiento no proporcionará en el inmueble el servicio de instalación de instrumentos electrónicos ni, en su caso, de sonido.El organizador de un evento deportivo que pretenda instalar equipo de dicha naturaleza deberá realizar por escrito una consulta previa con los técnicos autorizados por la Dirección de Cultura Física.Para conservar en buen estado el inmueble quedó establecido que, al concluir un evento deportivo, el organizador deberá retirar el equipamiento propio y en el caso de que se le hubiere proporcionado algún material de apoyo, devolverlo en el mismo estado en el que le fue entregado.En los eventos deportivos se deberán tomar las medidas pertinentes para que el pasto reciba el menor daño posible y se deberá procurar que en las actividades deportivas no se atente contra las buenas costumbres y la integridad de las personas.El uso adecuado de este espacio es un acto que merece reconocimiento, señaló el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, al tiempo de recordar que la administración municipal pasada en coordinación con el Gobierno del Estado realizó una inversión significativa para dignificar el lugar, misma que no se puede arriesgar con la realización de actos que afecten las instalaciones.Por ello, adelantó que el Cabildo respaldará la creación de un Centro de Convenciones en esta ciudad, donde podrían realizarse de mejor manera los conciertos y otros eventos masivos.