Oficialmente no hay suspensión de clases en Minatitlán, aclara SEV

La Alcaldesa de Minatitlán no tiene la facultad para suspender clases, aclaró el secretario de Educación, Roberto Zenyazen Escobar García, quien aseguró que es el Gobernador quien toma esta determinación.Luego de que el Gobierno de Minatitlán anunció en sus redes sociales que durante 3 días se suspendían clases por las lluvias del Frente Frío número tres y los remanentes del ciclón tropical Julia, el Secretario reiteró que no hay suspensión oficial.“Es un tema que se debe valorar, no hay una facultad que avale que la Alcaldesa salga y diga que no hay clases. Es algo que debe determinar el Gobernador”, dijo.Añadió que en su gira por el sur de Veracruz visitó escuelas de las zonas bajas y justo por ello se está valorando el tema de las condiciones para el desarrollo de las clases por las lluvias.“Si bien yo recorrí como 7 escuelas de la zona baja y estamos valorando el tema, ya vi que la Alcaldesa de mina ya sacó su comunicado donde se suspenden, pero nosotros estamos al pendiente de cualquier situación con Protección Civil y quien determina la suspensión no soy yo, es el Gobernador. Ante cualquier situación yo saldré a decirlo, no tenemos suspensión masiva en las diferentes zonas. Yo saldría a decirlo o el Gobernador”, expresó.Pese a lo anterior, en Coatzacoalcos también varios planteles suspendieron actividades para este martes. Entre ellos el Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO) y el CETIS 79.