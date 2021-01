Oficinas de Gobierno no partirán la Rosca; municipios deben controlar venta de juguetes

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, emitió dos medidas adicionales por el Día de Reyes para evitar la propagación del COVID-19, ordenando a los Ayuntamientos la regulación de la venta de juguetes y prohibiendo fiestas y la partida de Rosca en oficinas públicas.



Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, detalló que con la atribución que corresponde a las autoridades municipales, deben regular con medidas sanitarias la instalación de venta de juguetes.



Para ello, se debe exigir el uso obligatorio de cubrebocas, permitir sólo la entrada de un padre o madre de familia, prohibir la entrada de niños en horarios nocturnos, uso de gel a la entrada, evitar aglomeraciones y limitar el aforo para que se respete la sana distancia.



Por otro lado, expresó que en los centros de trabajo y oficinas de Gobierno no se podrán hacer fiestas del Día de Reyes, ni la tradicional partida de Rosca, por lo que este convivio será exclusivamente en sus casas con su familia.



Ramos Alor pidió una vez más a la población evitar el panorama crítico que se aceleró por la temporada invernal, actuando responsablemente y acatando las medidas sanitarias del color del Semáforo Epidemiológico municipal que estará vigente hasta el día 14 de enero.



Adelantó que el lunes 11, el Comité Técnico de Salud se reunirá con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para determinar qué medidas adicionales se aplicarían de acuerdo con el semáforo municipal y a la ocupación hospitalaria.



“Exhortamos a la población a que esta semana nos comportemos todos con responsabilidad, que nos autorregulemos, que no se caiga en la irresponsabilidad y que nadie se confíe”, reiteró.



Manifestó que, “no son tiempos de bailes, como los que se han estado registrando en diferentes partes del Estado, el último en Catemaco, en el que por cierto hemos instruido clausurar el lugar y fincar responsabilidades a quien lo autorizó”.



El funcionario estatal dijo que aunque estos eventos sean por una buena causa, se debe comprender que concentrar a más de mil personas, significa poner en riesgo la vida de los asistentes, de los habitantes del municipio y de la región, tomando en cuenta que muchos viajan de una ciudad a otra o a otros Estados.



“A las y los Alcaldes veracruzanos los exhortamos igualmente a tomar las medidas necesarias para proteger la salud de su población, sobre todo los municipios en color rojo y naranja; no permitamos que los contagios y enfermos se incrementen, estamos a tiempo de evitar un rebrote; no aflojen las medidas preventivas”, precisó.



Finalmente, expuso los canales de comunicación y atención, como el número 800 012 3456 para llamar en caso de dudas o síntomas y la página www.coronavirus. veracruz.gob.mx para que consulten la situación de cada demarcación veracruzana.