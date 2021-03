Ofrece Ayuntamiento de Xalapa subsidio del 100% en constancias de residencia

El Ayuntamiento de Xalapa otorgará un subsidio de 100 por ciento en el pago de derechos de certificación de constancias de residencia para personas de 60 años o más, que habiten en el municipio y requieran dicho documento para acceder al proceso de vacunación que se realiza en la ciudad contra la COVID-19.



Lo anterior lo manifestó el presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, luego de recibir la primera dosis de la vacuna en las instalaciones de la Torre Olmo.



"Hay un papel que se solicita para quien no tiene su credencial de elector, no tiene un comprobante de domicilio. Hay un papel que se solicita que es un certificado de residencia que extiende el Ayuntamiento, normalmente este documento cuesta, pero en ésta circunstancia que es para la vacunación, el Cabildo decidió hacerlo de forma gratuita. Aquí mismo, en los módulos, se puede hacer el trámite, aquí mismo se resuelve sin necesidad de ir al Ayuntamiento ni de dar vueltas".



El alcalde, al coincidir con el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, invitó a los adultos y adultas mayores que aún no decidan aceptar la vacunación, a que asistan sin ningún temor, pues a medida que toda la población cumpla con participar en la jornada, la reactivación económica para la capital será pronta.



"Me atendieron muy bien, muy rápido, muy atentos. Constantemente nos preguntaban si todo iba bien. Yo recomiendo que todo el mundo se vacune, es una medida de protección. En esta primera dosis nos protegen en un 70 por ciento, y ya con la segunda dosis que será dentro de un mes, la protección será de un 90 por ciento. Lo que hay que hacer es vacunarnos todos, porque eso hará que ya en breve, podamos reactivar la economía".



Rodríguez Herrero, indicó que muchas empresas, comerciantes y locatarios, se están sumando para colaborar de alguna manera con los trabajadores de Salud y Bienestar que están haciendo una gran labor durante toda la jornada de vacunación AntiCovid en Xalapa.



"Muchas empresas se han portado de una manera maravillosa. Viendo el gran esfuerzo que los trabajadores están realizando para todos los que vienen a vacunarse, han entregado donaciones de alimentos, de frutas, de agua, hasta de música, a la ciudadanía que se está vacunando y a los trabajadores. Es gracias a éstas empresas y mercados como la Rotonda, la Central de Abastos, que se están dando alimentos para que puedan seguir trabajando. Es un ejemplo de generosidad", concluyó.