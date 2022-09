Ofrecerá OSX concierto mexicanísimo este 15 de septiembre, en Tlaqná

Mexicanísima noche de concierto ofrecerá la OSX este jueves 15, ocasión en que por vez primera en Xalapa presenta, “México Vive” y “La Tierra del Mariachi”, obras del maestro José Hernández, director del Mariachi “Sol de México”, autor de los arreglos especiales para esta noche.Sin duda será un concierto especial para celebrar las fiestas patrias, con el Mariachi de la Universidad Veracruzana que presenta un programa con grandes éxitos como: “El Cascabel”, “Bésame mucho”, “La Bikina”, “Rapsodia para un Mariachi”; entre otras, con la dirección del maestro Jorge Iván Velasco, titular del Mariachi de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección del maestro José Guadalupe Flores, director Invitado de la OSX.Por esta ocasión el concierto no iniciará a las 20:30 horas, sino a las 19:00 horas desde Tlaqná, Centro Cultural. Antes tendrá lugar la charla previa, a realizarse desde el Lobby de Tlaqná a las 18:30 horas, la cual contará con la participación del maestro Jorge Iván Velasco, director del Mariachi de la Universidad Veracruzana; de la maestra. Carla Givette Loeza, integrante del Mariachi de la Universidad Veracruzana; así como del maestro Adelfo Sánchez, violín segundo de la OSX; y del maestro José Hernández, Director del Mariachi “Sol de México”.Los boletos podrán ser adquiridos en Tienda UV (a un costado de la Facultad de Contaduría y Administración, Zona UV, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h) y en Taquilla Tlaqná el día del evento a partir de las 11:00 h y hasta agotar existencias.MARIACHI DE LA UVFundado en el año 2004 por el maestro Héctor Guerrero, se ha convertido en un auténtico tesoro musical de Veracruz bajo la dirección de un músico sensible y creativo como lo es el maestro Iván Velasco, quien ha logrado integrar a jóvenes talentosos, lo que da al grupo un estilo único, fresco, que rescata, reposiciona y da vigor a la música vernácula.En sus presentaciones se nota como otorga un lugar muy importante al arpa, por ser un instrumento músical representativo de la música de Veracruz. Parte importante de este proceso lo es la academización del mariachi, con ese motivo se pretende instituir la Cátedra José Hernández, como un merecido reconocimiento al músico que ha dado voz y presencia a nuestro país en foros no sólo nacionales, sino internacionales..El Mariachi de la Universidad Veracruzana es un grupo que se ha presentado en escenarios de varios continentes, debido a las contantes giras que realiza como la realizada por el norte de Italia, o en Georgia y Carolina del Norte, en estados Unidos; o su participación en el Concierto inaugural del Pabellón Cultural de la Nación en Cabo San Lucas, donde compartió escenario con cantantes de la talla de Olivia Gorra, Guadalupe Pineda y la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz.Otras destacadas presentaciones lo han sido el Concierto con el Internacional Mariachi Vargas en Xico, Veracruz; Festival del Mariachi y la Charrería, Guadalajara, Jalisco; Festival Internacional Chihuahua; Festival de la Ceiba, Villahermosa, Tabasco; Cumbre Tajín; entre otras. Han participado con grandes agrupaciones como: Filarmónica de Boca del Río, Orquesta Universitaria de Música Popular y ahora, de nuevo en el escenario con la Orquesta Sinfónica de Xalapa,EL RETORNO DEL MAESTROComo director invitado de este concierto, el maestro José Guadalupe Flores, quien estuvo como director de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Nacido en Guadalajara, el ser hijo de músicos propició que de manera natural iniciara sus estudios en la Escuela Superior de Música Sacra, luego en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara y posteriormente a través de una Beca en la Musichohschule de Saarbrücken en Alemania.Por su permanente deseo en ayudar a la educación musical y pregonar la música mexicana de concierto, ha sido acreedor a múltiples reconocimientos como: Egresado Ilustre de la Universidad de Guadalajara, Premio Jalisco en Artes, Miembro de Número de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, el Lince de Oro de la Universidad del Valle de México (UNIVA), la Medalla Mozart 2013, otorgada por Bellas Artes y la Embajada de Austria, entre otros.