Ofrecerán curso de decoración de tazas con pasta flexible, en Xalapa

Para todos aquellos emprendedores este sábado se impartirá el curso-taller de decoración de tazas con pasta flexible, que estará a cargo de Sonia Santiago Ceballos, de las 16:00 a las 19:00 horas, con cupo limitado con el objeto de que la maestra ofrezca una atención personalizada a cada uno de los alumnos.Sonia Santiago explicó que esta pasta es lavable, que puede meterse sin problema al micro, pues no le pasa nada, ya que no es de migajón como lo es el material de la pasta francesa.Aseguró que esta pasta es resistente a las caídas, puede caerse sin romperse. Además, es fácil de manejar, es moldeable, a la hora de trabajar, ya seca, queda como un plástico y es muy vistosaLa cuota de recuperación es sólo de $200, que incluye el material necesario para que los participantes puedan aprender a elaborar las tazas que pueden ser idóneas para regalar en esta temporada de muertos o con aplicaciones navideñas, que pueden ser la base para iniciar un pequeño negocio familiar.Dicho taller será impartido en la calle Sonora, de la colonia Progreso Macuiltépetl. Para poder reservar su espacio, puede comunicarse al teléfono 228 854 0201. No olvide que el cupo es limitado.