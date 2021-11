Opcional, que municipios cedan cobro de impuesto predial al Gobierno Estatal: Diputado

La propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez ante el Congreso local que contempla reformar la Ley de Coordinación Fiscal para que los municipios cedan el cobro del impuesto predial al Gobierno Estatal a cambio de recibir recursos del Fondo para el Fomento Municipal no obliga a los Alcaldes a acceder a estos convenios, afirmó el diputado local Bingen Rementería Molina.Señaló que será opcional que los presidentes municipales se adhieran y deberá ser considerado por cada uno de ellos, tomando en cuenta que pueden acceder a más recursos pero deberán adaptarse a los tiempos que la administración estatal los disperse.“No te están obligando, te están diciendo que si tú quieres acceder a este fondo federal que se distribuye a través de los Estados, estás obligado a celebrar el convenio con el Gobierno del Estado. Los Alcaldes van a tener que decidir entre quedarse con lo que hoy cobran, ya sea del impuesto predial y seguir cobrando ellos de manera inmediata para poderlo aplicar de manera inmediata o jugarse un volado, que a lo mejor pueden acceder a un poco más de dinero a través de este Fondo de Fomento Municipal pero tienen que ceder el cobro de su predial al Gobierno del Estado”, explicó.El legislador del PAN recordó que la iniciativa contempla agregar un párrafo al artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para que sea el Estado el que cobre el impuesto predial y así los municipios accedan a recursos federales del Fondo para el Fomento Municipal.Resaltó que esta medida no es creada por el Gobierno Estatal, si no que ya está contemplada a nivel federal en la Ley de Coordinación Fiscal Nacional.“Que si uno quiere acceder a estos excedentes del Fondo para el Fomento Municipal tiene que celebrar estos convenios pero al celebrar estos convenios, se ven obligados a que es el Gobierno del Estado quien va a recaudar el pago de sus impuestos prediales, cosa que puede sonar bonito por una parte pero que puede ser complicado, porque no sabemos en cuánto tiempo la Secretaría de Finanzas va a dispersar ese dinero”.Consideró que si bien es atractivo para las finanzas municipales, no hay certeza de en qué tiempo se entregará a los Ayuntamientos los recursos cobrados por concepto del predial, además de que tampoco se sabe cuánto es lo que corresponde al excedente del Fondo para el Fomento Municipal.