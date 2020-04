Operadores de agua potable también piden apoyo de Gobierno por baja recaudación

Organismos operadores de agua potable experimentan una baja de al menos 50 por ciento en la recaudación, informó el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), Arturo Palma Carro.



"Es necesario solicitar el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador por medio de un programa dirigido a los organismos", enfatizó el dirigente de la ANEAS.



Debido a la baja actividad de empresas y contribuyentes, el presidente del gremio solicitó dos puntos: que la Comisión Federal de Electricidad no corte el suministro de energía a los entes operadores y administradores de agua.



"No importa si nos atrasamos con un pago, es imprescindible que no nos corten la energía eléctrica y garantizar el servicio de agua a la población" dijo.



Además de que la CFE conceda una tarifa especial a las empresas.



En cuanto a los derechos de agua pagados a la CONAGUA, el dirigente pidió la condonación de tales obligaciones e invertir tal rubro para el pago de la energía eléctrica.