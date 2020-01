Operativos lograron inhibir venta de pirotecnia en Xalapa, afirma PC Municipal

Durante el periodo vacacional de invierno, que recién concluyó, el decomiso de pirotecnia en la capital del Estado se redujo en más del 60 por ciento con relación al mismo periodo del 2018.



Jesús Vargas Hernández, director de Protección Civil de Xalapa, dijo que durante diciembre del año pasado se decomisaron 400 kilogramos de cohetes, mientras que en diciembre del 2018, el decomiso fue de mil 200 kilogramos.



Expuso que la venta de cohetes tuvo una mayor incidencia para las fiestas de fin de año que en las festividades de la Nochebuena y Navidad, aunque agregó que los operativos que se realizaron, inhibieron esa actividad.



Manifestó que los cohetes decomisados están resguardados en el Cuartel de la Policía Estatal de “San José” y en los próximos días se dará a conocer la fecha del traslado a las instalaciones de la 26 Zona Militar para su destrucción.



El mayor decomiso se hizo en el centro de la ciudad y en la zona de la avenida Araucarias y en menor cantidad en la congregación de Las Trancas, en la avenida Arco Sur y en la zona del mercado “Los Sauces”.



Descartó que durante los decomisos se hayan detenido a personas por venta ilegal de pirotecnia.



“En el momento de hacer los operativos y los decomisos, las personas que venden cohetes al percatarse que fueron detectados dejan los puestos y se van, no hay manera de iniciar el proceso administrativo”.



Reconoció que tuvieron conocimiento de que en la colonia Revolución hubo una gran cantidad de venta de cohetes; sin embargo, durante los operativos no pudieron detectar ningún punto de venta.



“En la medida que la gente siga comprando no se va a erradicar esa situación, por lo que se hace un llamado a la población para que se abstenga de comprar pirotecnia”.