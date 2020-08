Operativos viales en bulevar Ávila Camacho serán permanentes los viernes y sábado

Los operativos para evitar concentración de motociclistas y automovilistas en el bulevar Manuel Ávila Camacho de Veracruz serán permanentes durante viernes y sábado, advirtió el director de Tránsito Municipal, Arturo García García.



Señaló que en la zona del Bulevar, a la altura de la calle Sporting, está prohibido el estacionamiento, además de que no está permitido que durante esta contingencia sanitaria se realicen convivencias como las que realiza este grupo de personas, en las que además alteran el orden con música durante la madrugada.



"Ya quedarán implementados de manera permanente en esa zona del Bulevar, para nosotros la solución es que no se concentren en ese lugar, primero porque es una zona prohibida para estacionamiento y segunda porque molesten a los vecinos".



Precisó que no sólo fueron los vecinos de la zona los que se quejaron y pidieron la intervención de más autoridades, también empresarios hoteleros han requerido el apoyo porque esta situación molesta a los huéspedes.



"Han solicitado que se hable con los motociclistas y unos cuantos carros que desde las 11 de la noche y hasta la madrugada prenden los vehículos con equipo de sonido y los hoteles han comentado que hay huéspedes que han comentado que no pueden dormir y los vecinos también", dijo.



Este viernes se realizó el primer operativo y se advirtió que se mantendrán los fines de semana pero no descartan que lleven a cabo entre semana para evitar que la gente esté tan tarde en la calle.