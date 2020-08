OPLE ajusta presupuesto tras Reforma Electoral; regresa 56 mdp a SEFIPLAN

Con motivo de la reciente reforma al Código Electoral de Veracruz, la Comisión de Administración del Organismo Público Local Electoral (OPLE) concluyó el proyecto de reajuste al Presupuesto de Egresos 2020 para los meses de agosto a diciembre.



Los consejeros integrantes de la referida comisión reajustaron 56 millones 815 mil 381 pesos que serán reintegrados a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).



Esos recursos estaban destinados para el inicio del proceso electoral en el mes de noviembre de este año pero como ahora iniciará en enero del 2021, se destinarán a otras partidas.



El proyecto de reajuste presupuestal suprime del rubro de preparación del proceso electoral cerca de 18 millones de pesos, que serán transferidos al rubro de desarrollo del fortalecimiento institucional.



Se elimina el bono por el proceso electoral para los consejeros; se reintegran 6 millones de pesos para el pago del Impuesto Sobre la Renta; 2 millones 200 mil pesos se van al Impuesto sobre Erogaciones y Fomento a la Educación y 500 mil pesos se destinan para prendas de protección, refacciones y material de mantenimiento.



Además, como el proceso electoral ya no inicia en noviembre de este año sino hasta enero del próximo, ya no habrá monitoreo de medios de comunicación, por lo que esos recursos se destinarán a la adquisición de papelería, material de limpieza y compra de neumáticos.



El proyecto de reajuste presupuestal será sometido a votación durante la sesión virtual del OPLE programada para el martes de la próxima semana.



Cabe mencionar que el artículo tercero transitorio del dictamen de reforma aprobado señala que el OPLE reintegrará a la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a partir de la entrada en vigor de la presente disposición (28 de julio) los recursos estatales del ejercicio presupuestal 2020 que conforme al nuevo método de cálculo para la asignación de financiamiento público y demás ajustes presupuestales, resulten legalmente no aplicables.



Recordaron que para este ejercicio fiscal, al OPLE se le recortaron 194 millones 108 mil 184 pesos, lo que afectó el gasto de partidas prioritarias para la operatividad del organismo al quedar sin disponibilidad mínima requerida.



Sin embargo, con el proyecto de reajuste se recupera parcialmente la insuficiencia de las partidas que así lo requieren y se estará en condiciones de iniciar el proceso electoral local en enero del próximo año.