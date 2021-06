OPLE da inicio formal a jornada electoral en Veracruz

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, dio inicio formal a la jornada comicial de este domingo en la que se elegirán a los 50 integrantes del Congreso del Estado y las nuevas autoridades de los 212 Ayuntamientos.



En la instalación de la sesión permanente de vigilancia y seguimiento a las votaciones, pocos minutos después de las 8:00 de la mañana, invitó a la ciudadanía a ejercer su derecho al sufragio y tanto a ésta como a los partidos políticos, candidatos y medios de comunicación, a evitar las fake news y no adelantar victorias.



“A los partidos y candidaturas, a los medios de comunicación y a la ciudadanía, en general los exhorto a promover la certeza electoral, a no generar noticias falsas, las llamadas fake news y también a no declarar triunfos de manera anticipada. Esta autoridad electoral es la única facultada para dar los resultados oficiales a través de sus plataformas digitales”, expresó en compañía de sus homólogos y las representaciones partidistas.



Destacó que este 6 de junio es una “fiesta cívica”, en la que sus protagonistas son las y los ciudadanos que hoy saldrán a votar en un proceso electoral intermedio que será recordado como el más concurrido, el más vigilado, explicado e inédito de la historia de Veracruz.



Bonilla Bonilla enumeró que luego de 181 días de haberse comenzado a organizar “el intenso y complejo proceso electoral local concurrente 2020-2021”, hoy se declara formalmente instalado, “a pesar de incontables vicisitudes”.



Agradeció “el apoyo e invariable colaboración” que tuvo con el OPLE Veracruz, el delegado estatal del INE, Josué Cervantes Martínez, así como también “el respaldo institucional” y de respeto a su autonomía que le ha brindado el Gobierno del Estado.



“Veracruzanas y veracruzano es hora de salir con entusiasmo y convicción a depositar en la urna su voto libre, secreto e informado. Estas medidas sanitarias que están siendo aplicadas permiten que todas y todos puedan acudir a sufragar con plena confianza y sin riesgo de contagio a la casilla que le corresponda”, aseguró.



El titular del instituto electoral local insistió que los electores pueden ir a sufragar, “con la certeza de que en la intimidad de la mampara y al momento de cruzar la boleta, no existen diferencias de edad, credo, género o nivel social, todos somos iguales ante la ley y cada sufragio vale”.







Al decir que nada puede impedir el ejercicio de este derecho constitucional fundamental, reiteró su llamado a la ciudadanía a elegir de manera pacífica y legítima a las nuevas autoridades municipales y a quienes habrán de representarla ante los Congresos Federal y Local.



“El Consejo General del OPLE Veracruz refrenda a la ciudadanía veracruzana que en este árbitro tienen al más férreo guardián de su veredicto en las urnas, como sustento de legitimidad de todas las autoridades que resulten electas, bienvenidas sean entonces todas las voces, todas las acciones encaminadas a fortalecer la democracia veracruzana, bienvenida sea la fiesta en donde convergemos todas y todos en paz y en armonía para decidir el rumbo de Veracruz”, concluyó.