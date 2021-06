OPLE de Sayula de Alemán revisa supuesta bodega con despensas de MORENA

El Organismo Publicó Local Electoral (OPLE) de Sayula de Alemán, a través del consejero presidente, Juan Diego Salomón Domínguez, acudió al inmueble señalado por simpatizantes perredistas de resguardar despensas o material de construcción, en donde se realizó la inspección de los señalamientos antes mencionados.



Durante la mañana de este jueves, los militantes del sol azteca, habían señalado que en este lugar se realizarían acciones de carga de despensas y algunos productos presuntamente para coaccionar el voto a favor de la candidata del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).



El consejero presiente abundó que al interior se localizaron, artículos como mesas, sillas, tinas y cubetas que vende la propietaria según puntualizó, además de mencionar que con base a la evidencia se determinara si existe o no el delito electoral señalado.



Ante la presencia de los integrantes del órgano electoral, los simpatizantes señalaron que no se realizó bien la inspección en el inmueble, pues solo se revisó la parte de enfrente y no la de atrás y la parte alta.



Por lo que concierne a la persona con arma de fuego en el interior del lugar señalado, el consejero presidente dijo que se tendría que denunciar ante las instancias correspondientes.