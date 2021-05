OPLE devuelve candidatura a Gerardo Sosa a la Alcaldía de Tlalixcoyan

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, revirtió su decisión del pasado 14 de mayo de cancelarle el registro al candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a la presidencia municipal de Tlalixcoyan, Gerardo Sosa Aguilera, luego de que se sortearan las demarcaciones en las que se habían nominado a hombres, saliendo perjudicado él.



La marcha atrás que dio el Consejo General se debe a que el “sol azteca” el 11 de mayo había solicitado la sustitución de su abanderado al Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan, invirtiendo la fórmula para colocar a la aspirante a la sindicatura, Yolanda Ignacio Temoxtle, ahora como alcaldesa y al contendiente a alcalde, Abundio Reyes Martínez, como síndico.



Al hacer este enroque, el PRD cumplió con la paridad horizontal, es decir, 70 fórmulas ahora eran encabezadas por mujeres y 70 por hombres, siendo innecesario sortear una candidatura masculina para cancelar su registro.



No obstante, en el nuevo acuerdo aprobado la mañana de este domingo, el pleno comicial sostiene que la información de la sustitución resultó “novedosa” y al momento de realizar el procedimiento, el pasado 14 de mayo, no tenía conocimiento de la misma, por lo que procedía dejar sin efectos esta cancelación.



“Al momento de la aprobación del acuerdo de mérito, este Consejo General no tenía conocimiento de la solicitud de sustitución por genero presentada por el PRD, por lo que no podía pronunciarse en un sentido diverso, ya que dicha solicitud se le hizo del conocimiento un día después de la aprobación de la determinación relativa a que el PRD debía entrar al sorteo al no cumplir con el principio de paridad horizontal”, se explica en el documento.



En consecuencia, el Consejo General revirtió en el Acuerdo OPLEV/CG214/2021, por el que con fundamento en el artículo 143 del Reglamento de Candidaturas se sorteó la cancelación de los registros de las candidaturas postuladas por incumplimiento del principio de paridad, únicamente por cuanto hace al PRD en el Municipio de Tlalixcoyan, atendiendo a las circunstancias previamente señaladas.