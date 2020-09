OPLE llevará registro de sancionados por violencia política de género

La Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral (OPLE) será la encargada de llevar a cabo el registro de personas sancionadas y condenadas dentro del Registro Nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral (INE) para el proceso electoral 2020/2021.



En la sesión extraordinaria virtual del Consejo General del OPLE, en la cual ya se aplicó la disposición de reducir el tiempo de las intervenciones de los consejeros y presentantes de los partidos políticos, se aprobó el acuerdo, en virtud de que ahora la violencia política en razón de género es una causal para negar el registro de una candidatura a la Presidencia de la República, Gubernaturas, diputados federales y locales y ediles.



No obstante, se propuso analizar la posibilidad de integrar un Registro Estatal de personas sancionadas por violencia política de género, ya que no sólo es del ámbito federal; además, no habría duplicidad de funciones en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres.



El Registro Nacional tiene por objeto compilar, sistematizar y hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas que han sido sancionadas por conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, mediante Resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales federales y locales competentes.



Por ello, todas las autoridades electorales, tanto locales como federales, en el exclusivo ámbito de su competencia implementen los mecanismos que consideren adecuados para compartir y mantener actualizada la información respecto de las personas que han incurrido en violencia política en razón de género, de tal manera que el registro nacional se alimente de los registros locales que correspondan, una vez que esté debidamente conformado el primero mencionado.



La creación de una lista de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género no está expresamente prevista en la Constitución, empero, su elaboración tiene justificación en los deberes establecidos en ese ordenamiento y en los tratados internacionales antes referidos, que integran el llamado "bloque de constitucionalidad", conforme a los cuales todas las autoridades incluidas las electorales tienen deberes especiales para implementar medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres.