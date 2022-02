OPLE no pedirá más dinero por elecciones municipales extraordinarias

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, precisó que las cuatro elecciones extraordinarias costarán alrededor de 10 millones de pesos, mismos que saldrán del presupuesto aprobado para este 2022 por el Congreso del Estado.En ese sentido, aclaró que no se pedirá una ampliación a la Legislatura porque como le fue autorizado lo solicitado para el presente ejercicio fiscal, la erogación para las votaciones en Amatitlán, Jesús Carranza, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía saldrá de los 486 millones 742 mil 739 pesos autorizados y luego de los ajustes en diversas áreas del ente."Este OPLE no va a solicitar una ampliación para las elecciones extraordinarias, nosotros haremos un esfuerzo que con el presupuesto autorizado por el Congreso. Era de 660 millones de pesos pero se le restaron 173 millones de pesos porque el tema de las prerrogativas que el Congreso las redujo en un 50 por ciento (...) Nosotros vamos a contribuir a ser austeros y de ahí mismo del presupuesto sacar ahorros para el proceso extraordinario que es alrededor de 10 millones de pesos lo que sale organizarla", manifestó en entrevista.Alejandro Bonilla dijo que organizar cuatro elecciones es más sencillo, aunque dijo que no implica confiarse, ya que se requieren cumplir varias etapas como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el monitoreo a medios, entre otras, como en una votación mayor."Ya se están avanzando en otros temas importantes como el PREP, el monitoreo a medios de comunicación, vamos bastante bien, luego vendrán los registros de candidaturas en su momento", abundó el titular del OPLE luego de recibir la documentación presentada por las dirigencias de MORENA y PT, para conformar la alianza "Juntos Haremos Historia en Veracruz", en tres demarcaciones.Sobre el registro de coaliciones, dijo que mañana vence el plazo desconociendo si el PAN-PRI-PRD también se coaligarán en los cuatro municipios.