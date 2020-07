OPLE no procederá contra Maryjose Gamboa ni Bingen Rementería por entrega de despensas

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) desechó por improcedente la solicitud de imponer medidas cautelares en contra de los diputados locales panistas María Josefina Gamboa Torales y Bingen Rementería Molina por la promoción personaliza con fines electorales al entregar despensas y equipos de protección personal con motivo de la pandemia del COVID-19.



Luego del análisis de la solicitud de Procedimiento Especial Sancionador CG/SE/PES/MORENA/006/2020 interpuesto por Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, los consejeros integrantes de la referida Comisión, no advirtieron indicios de promoción personalizada ni elementos para comprobar las conductas denunciadas.



El quejoso en su escrito de denuncia en contra de María Josefina Gamboa Torales y Bingen Rementería Molina, diputados locales de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, denunció presuntos actos violatorios de la normatividad electoral federal y local, así como la realización de actos de uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada.



Mencionó que tan sólo Gamboa Torales es una de las punteras en la competencia electoral (a la Alcaldía del Puerto de Veracruz) del año 2021, y sabedora de esa condición, aprovecha el tema de la pandemia para ganar adeptos y simpatías para el proceso electoral del año entrante.



También señaló que la denuncia va en contra de quien o quienes resulten responsables, con elemento de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.



Por ello, pidió que se suspendan los actos de ambos diputados locales, que se suspenda la difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por parte de cada uno de los servidores públicos denunciados, y que en vía de tutela preventiva evitar que se sigan promocionando en las redes sociales con la entrega de apoyos con motivo de la pandemia del COVID-19.



Los consejeros determinaron que, si bien en estos momentos en Veracruz no está en curso algún proceso electoral, lo cierto es que el proceso para la renovación, en particular del Poder Legislativo y de los Ayuntamientos, iniciará en noviembre de este año, sumado a que los servidores públicos pudieran estar generando algún acto en beneficio o interés que pueda influir en el proceso electoral antes señalado, y que las publicaciones denunciadas se encuentran en la red social Facebook, lo que hace que la información perdure en el tiempo, incluso al inicio del próximo proceso electoral en el Estado de Veracruz.



Sin embargo, en la entrega de los apoyos no se observa que sea parte de propaganda social alguna, no se refiere a algún partido político determinado, así como tampoco se está haciendo promoción sobre la persona de los diputados.



Tampoco se observa que tenga un contenido político o de naturaleza electoral, por lo que se puede advertir y con las pruebas aportadas por el denunciante, que las conductas señaladas no tienen un origen de utilización de recursos públicos, por lo tanto, no hay condiciones para poder determinar de forma indiciaria la promoción personalizada en sede cautelar.



Señalaron que no se advierten elementos de convicción de los cuales se pueda concluir ni siquiera de forma indiciaria la probable comisión de promoción personalizada por parte de ambos diputados.