OPLE respetó voluntad ciudadana y abonó al crecimiento democrático: Gobernador

Veracruz se está avanzando en materia de democracia, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al referir que en el periodo que encabeza Alejandro Bonilla Bonilla en el Organismo Público Local Electoral (OPLE), se ha realizado una buena actuación, ya que se impuso el respeto a la voluntad ciudadana en las elecciones que organizó, lo que abona al crecimiento democrático en Veracruz.En entrevista realizada este viernes y a unas semanas de que concluya el periodo del consejero presidente del OPLE, el jefe del Ejecutivo del Estado destacó además el trabajo de la autoridad electoral en el proceso intermedio, donde ratificó el respeto de la decisión de los ciudadanos.“En mucho influye la actitud del OPLE y de los consejeros del OPLE, creo que se ha logrado avanzar por esta actitud que ellos han tenido, no olvidemos que el OPLE dio a conocer los resultados de la elección de 2018 muy a tiempo, en un momento en que todos nos declarábamos ganadores, sin embargo, el OPLE acertadamente dijo este es el resultado final, también en las elecciones intermedias de 2021, creo que también hubo esta actitud de respaldar lo ganado en las urnas”, señaló.Asimismo, en lo que se refiera a las elecciones extraordinarias que llevó a cabo este organismo, las realizó con recursos propios derivado de ahorros sin solicitar más recursos.“Me pareció muy bueno que cuando se realizaron elecciones extraordinarias, el OPLE no solicitó mayores recursos, dijo que con el ahorro que llevaba, que con los recursos que tenía podía llevar a cabo las elecciones extraordinarias y eso da un indicativo de que se cuidó el dinero”, aseveró.Además, se ajustó a la propuesta de recorte que se planteó a los recursos que se destinan a las fuerzas políticas e incluso al mismo OPLE, situación que sienta un precedente.“Cuando se aprobó la Ley en el Congreso para reducir el gasto electoral, tanto en partidos políticos, como en la propia organización del OPLE y luego le revierten, el OPLE dice no es necesario que nos den la parte que nos corresponde, nosotros vamos actuar con un ahorro como de 80 millones de pesos”, recordó y reiteró: “Yo veo muy positiva esa actuación”.