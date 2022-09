Al momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha notificado al Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de la sentencia relativa a la reducción de prerrogativas a los partidos políticos, dio a conocer el consejero del árbitro local, Quintín Dovarganes Escandón."Hasta donde yo tengo conocimiento no ha sido notificado el OPLE Veracruz. Hasta donde tengo conocimiento. Pero es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y necesitamos conocer cuáles son los efectos de la sentencia, no quedarnos solamente con el rubro", dijo el consejero.