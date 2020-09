OPLE va por presupuesto lo más austero posible para 2021

El proyecto de presupuesto propuesto para el Ejercicio 2021 del Organismo Público Local Electoral (OPLE) es austero y acorde a la nueva realidad del país, afirmó el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.



Recordó que este lunes, el árbitro local aprobará en sesión ordinaria el monto del gasto a ejecutar el próximo año, con un monto proyectado de mil 49 millones 378 mil 277 pesos por concepto de egresos.



"Del monto de mil millones de pesos, todavía hay que considerar que en la misma sesión puede haber ajustes al presupuesto".



“Lo que sí es que estamos logrando, o buscando construir un presupuesto austero, responsable y que no sea excesivo en el gasto y que responda a la nueva realidad de México”, dijo.



Observó que a diferencia de procesos anteriores, el presupuesto 2021 no contempla los gastos de 212 consejos municipales, sino de sólo tres en Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos.



"Y los 209 Ayuntamientos restantes, serán contabilizados en los treinta consejos distritales, esto es, es un presupuesto que sólo considera la instalación de 33 consejos, con los tres municipales ya incluidos".



Dijo que esto dará un presupuesto lo más austero posible y esto se le planteará no sólo al Congreso del Estado, sino a la sociedad de Veracruz.



