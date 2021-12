Oposición debe unirse, MORENA está arruinando a Veracruz: Héctor Yunes

El exdiputado federal y excandidato a la Gubernatura del Estado por el PRI, Héctor Yunes Landa, llamó a la oposición a unirse previo a las próximas elecciones de 2024 para empezar a organizarse y remover al “cuatroteísmo”, puesto que “no han podido con el paquete” de gobernar Veracruz.Además, advirtió que la actual administración se está caracterizando por reprimir a opositores con el delito de ultrajes de la autoridad.El político lamentó que, a la fecha, debido a la crisis económica y de inseguridad, según estadísticas oficiales, cada hora 15 veracruzanos migran hacia los Estados Unidos, de ahí el incremento en las remesas que presume el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación.Este domingo, la asociación Alianza Generacional, que dirige el priísta, celebró su 17º encuentro anual, en donde Yunes Landa lamentó que actualmente la entidad padece una caída en su economía del 1.8 por ciento de finales del 2018 al 2021.“El sector privado ha dejado de invertir en Veracruz porque desconfían en quienes hoy nos gobiernan. La inversión extranjera directa cayó el 24 por ciento en el transcurso del último año; en ese mismo lapso se perdieron 16 mil empleos y 58 de cada 100 veracruzanos viven actualmente e la pobreza.“2 millones y medio de personas no tienen acceso a la salud. También 5.2 millones, más del 60 por ciento de la población, no gana lo suficiente para tener una subsistencia digna”.Subrayó que la supuesta reducción de la pobreza en los últimos 2 años en Veracruz no es mérito de un Gobierno con visión incluyente de futuro, sino del envío de mil 600 millones de dólares de remesas del exterior y porque además un cuarto de millón de veracruzanos en ese tiempo abandonaron la entidad.“Las remesas implicarán una transferencia directa de 30 mil millones de pesos, casi uno de cada 4 pesos del presupuesto de Gobierno del Estado, remesas que el cuatroteísmo ha presumido como mérito propio cuando no puede ser más ajeno a ello.“En Estados Unidos, sólo en los Estados Unidos, viven un millón de veracruzanos; eso es más que la población de Estados completos como Baja California Sur, como Colima y como Campeche. Que a ellos se hayan sumado sólo en 24 meses 250 mil paisanos más implican que cada hora 15 veracruzanos están saliendo de nuestro Estado”, advirtió.Respecto al reciente aumento al salario mínimo terminó señaló que terminó resultando en un espejismo, pues se esfumó antes de entrar en vigor con una inflación al 7 por ciento: “más del doble esperada y la más alta en lo que va del siglo”.“En seguridad y Gobierno también hay una crisis profunda; aumento de ejecuciones, feminicidios, secuestros y otros delitos de alto impacto. Hoy la inseguridad en Veracruz se recrudece con la figura de ultrajes a la autoridad; delito de reciente creación y de manufactura catroteísta como la principal herramienta de Gobierno en la persecución de sus adversarios políticos.“La figura del preso político, tantas veces combatida por una oposición hoy en funciones de Gobierno, está complicando la sana distancia en los reclusorios. Tito Delfín, Rogelio Franco, Paciano Rueda, Gregorio Gómez y Nicolás Ruiz, militantes del PAN, del PRD e incluso del PT, dan testimonio fiel de ello”, afirmó.Consideró que la entidad no merece este tipo de autoritarismo, de ahí que no se puede mantener un silencio cómplice.“Tampoco llegar el extremo del cuestionamiento burdo y pendenciero, pero si esperamos el próximo proceso electoral para organizarnos será demasiado tarde. Ya es momento de coordinarnos para mover conciencias, para tomar acuerdos y empezar a caminar juntos (…).“Somos opositores a la idea de que debemos resignarnos a este estado lamentable de condiciones sociales, de carreteras y calles destrozadas, a que nuestro patrimonio histórico esté abandonado y nuestros recursos naturales devastados. Es momento de cerrar filas y de acordar sacar a Veracruz de su letargo, esa debe ser nuestra causa, liberar a Veracruz del secuestro de los presuntos rescatistas que nos han hundido en la mediocridad”, subrayó.