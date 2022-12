Oposición, desesperada porque no “levantan el vuelo”, afirma Presidente

Al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no le preocupa la denuncia que la oposición PAN-PRD, presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el presunto uso de recursos públicos para organizar la marcha del pasado 27 de noviembre.Durante la conferencia matutina de este viernes, en el Puerto de Veracruz, el titular del Ejecutivo federal refirió que es parte de la desesperación de la oposición y pidió que presenten las pruebas sobre sus acusaciones.En este sentido, dijo que tiene su conciencia tranquila ante quienes sólo critican, cuestionan e insultan.“Es una oposición que no ha podido levantar el vuelo, porque no defienden causas justas”, dijo al señalar que no tienen imaginación ni talento porque no tienen convicciones, “por eso no han podido, nos acusan de todo”.Cabe mencionar que PAN y PRD presentaron denuncia ante el INE acusando que el presidente y funcionarios como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum entre otros servidores públicos, utilizaron recursos públicos, coacción, pago de alimentos, para la marcha en apoyo a los cuatro años de la Cuarta Transformación.