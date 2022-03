Ordena Ahued revisar tanques de todas las gaseras en Xalapa

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, instruyó a la Dirección Municipal de Protección Civil reunirse con los representantes de las empresas gaseras para que se lleve a cabo un operativo de revisión de los tanques estacionarios que hay en la ciudad.Tras las dos fugas del combustible que se presentaron la mañana de este jueves en el Centro capitalino (en la Escuela Industrial ubicada en la calle Juárez y Clavijero y un restaurante del callejón de Rojas), enfatizó que si tras esta revisión se detecta que las instalaciones no son las adecuadas, se prohibirá surtirles."Le he ordenado al director de Protección Civil que cite a todos los distribuidores de gas para que hagamos una revisión de cada uno de los propietarios que contengan en sus negocios y viviendas tanques estacionarios, para que revisemos las cargas, las válvulas y que evitemos, es la segunda vez que sucede esto", comentó.Ahued Bardahuil explicó que todos los establecimientos comerciales deberán someterse a esta revisión y la administración a su cargo hará lo mismo en los mercados municipales y se clausurarán los que están en mal estado para no poner en riesgo a la sociedad."Y le ruego aquí (al director de PC, Luis Sardiña Salgado), que cualquier mercado o cualquier espacio que no esté en condiciones normativas, válvulas estacionarias, que proceda desde luego a la invitación a los cambios o a la cancelación del suministro de gas para no provocar una desgracia", reiteró el munícipe xalapeño.Destacó que hubo saldo blanco en las dos fugas registradas en el centro, reiterando lo dicho por Sardiña Salgado que debido a las altas temperaturas y lo lleno de los tanques, sus válvulas "se botan"."Los que están llenando tienen que hacerlo al 70 u 80 por ciento para que no suceda esto porque cuando se llenan de más o se llenan al tope y existe la temperatura que se está sintiendo, provocó que la válvula se botara", dijo.Una vez más señaló que le exigirá a los distribuidores de gas que no carguen el combustible en los establecimientos o casas donde los tanques no cumplan las normas y las válvulas no estén funcionando adecuadamente.