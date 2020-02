Ordena AMLO investigar presunta negligencia en Hospital del IMSS, en Orizaba

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a atender un supuesto caso de negligencia médica en el Hospital Regional del IMSS, en Orizaba y la falta de medicamento oncológico en el Hospital Regional de Río Blanco.



Durante la conferencia matutina de este miércoles, una periodista del Grupo Larsa Comunicaciones refirió que en dicho nosocomio existen carencias y existe el caso de un menor al que le han dado varios diagnósticos médicos sin acertar qué padecimiento tiene.



De acuerdo con la comunicadora, el paciente es un menor de cinco años que ha sido atendido en cuatro ocasiones de forma errónea.



“Le han diagnosticado que está malo de faringitis, garganta y muchas cosas y en la cuarta vez le hicieron apenas estudios médicos y le dijeron que tenía el apéndice, que se le estaba reventando. Lo metieron a operar y al final no era el apéndice. Lo cerraron y lo volvieron a sacar y no han dado con el tipo de enfermedad que tiene”.



“La señora (su madre) está desesperada; habló con el director de la clínica, la trataron muy mal, ella ha comprado todos los medicamentos, hasta cobijas ha llevado porque no tienen ni cómo cubrir a los niños o a la gente que está enferma y dice que hay mal servicio en el IMSS de Orizaba”, agregó.



Al respecto, López Obrador requirió al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, atender este asunto.



Además, el Presidente fue cuestionado sobre la falta de medicamentos en diversos hospitales del país y en el caso de Veracruz, se señaló como documentado el problema que existe en el Hospital Regional de Río Blanco, a lo que el mandatario respondió que “tomó nota”.