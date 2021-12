Ordena Congreso auditoría al ayuntamiento de Banderilla por irregularidades

El ayuntamiento de Banderilla será auditado, determinó el Congreso del Estado por presuntas irregularidades en obra pública con concreto hidráulico, así como en los apoyos para vivienda.Y es que ciudadanos de ese municipio habrían sido objeto de una estafa, por un programa de vivienda que se cobró por la autoridad municipal en su totalidad, sin embargo, las aportaciones no fueron registradas.Es así que vecinos de varias calles reportadas como terminadas en estos últimos meses, señalaron que éstas no fueron concluidas en su totalidad, pues cuentan con pruebas y mediciones, así como certificaciones de todo el proceso de la obra donde las cantidades de base hidráulica, así como concreto aplicado no son las que fueron contratadas.Asimismo, en una de las obras se incluía el drenaje y líneas de agua, las cuales no se llevaron a cabo y dejaron las mismas existentes, sin embargo, se contemplaron en el pago de la obra como nuevas.Sin embargo, además de estas irregularidades, empleados municipales a la fecha no han cobrado su aguinaldo, pues a pesar de que la ley marca que el 20 de diciembre es el plazo para cumplir con esta prestación, el Ayuntamiento no lo cubrió de manera total por lo que piden verificar los movimientos que lleva a cabo la tesorería en estas últimas semanas.