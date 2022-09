ORFIS contrató a “infiltrados”: Auditores externos maquillaron desvíos de Alcaldes

Existen evidencias de que despachos contratados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) trabajaron de forma coordinada con los anteriores gobiernos municipales para “maquillar” obras de mala calidad con el fin de librarlos de observaciones por daño patrimonial.Esto lo expuso el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, apuntando que en algunos casos ya han procedido legalmente.“Se está descubriendo mala calidad (en obras) y al momento de que se hacía la observación se demostraba o se auditaba la parte de buena calidad; está coludido con el despacho que lo auditaba”, reveló.Al respecto, como representante del Distrito XXV con cabecera en San Andrés Tuxtla, aseguró que actualmente se encuentran documentando la posible colusión de la administración del exalcalde, Gustavo Pérez Garay, con el despacho contratado por el ORFIS para auditar a su gobierno.“En mi distrito, en San Andrés Tuxtla, se están documentando pruebas en donde el exalcalde, Octavio Pérez Garay, ligado con el despacho que lo auditaba, maquillaba, o no decir maquilaba, sino que observaciones que pudo haber hecho el ORFIS en su auditoría, al momento de decir ‘te voy a revisar esta obra’, que evidentemente estaba en mala calidad, ponían las fotos de la parte bien hecha, pero no documentaron en las auditorías que proponía el ORFIS a los despachos, no auditaba las partes que estaban dañadas”, expuso.Advirtió que por esta razón obras de mala calidad no salieron como daño patrimonial, sin embargo, todavía se podría proceder legalmente y con la inhabilitación de los auditores externos contratados por el órgano fiscalizador.“Estamos documentando que el exalcalde, ligado con un despacho, le maquillaba sus obras. Obras en mala calidad y hay varias que tenemos testigos y nos estamos documentando. En este caso es documentarlo, ver si se puede meter en la auditoría y si no da tiempo hacer las denuncias correspondientes.“Muchas veces, en este caso, si el despacho se le puede probar que no hizo bien su trabajo de auditar, va a quedar sancionado e inhabilitado, así como eliminado de la lista de despachos que pueden trabajar con el ORFIS”, observó.Fararoni Magaña dijo que ya se procedió ante irregularidades detectadas en otros municipios, como Altotonga, en donde “era flagrante” el tema de exfuncionarios implicados en desvíos de recursos, sin embargo, ante la colusión de autoridades municipales con despachos externos siguen recabando evidencias.Respecto a San Andrés Tuxtla indicó que obras como la Unidad Deportiva y un camino hacia la localidad de Chuniapan presentan daños apenas a unos meses de haber sido entregados por las constructoras.“El tema de la Unidad Deportiva en San Andrés, que apenas se inauguró en meses pasados, a los pocos meses enseguida llegaron las lluvias el tartán que estaba en la pista de correr ya está destruido y en la auditoría había fotos en donde no lo estaba”, mencionó.El legislador de MORENA destacó que desde que llegó a la presidencia de la comisión realizan una reunión semanal con el ORFIS para revisar los resultados de las auditorías, pues a más tardar el primero de octubre se deben entregar los resultados de las Cuentas Públicas 2021 para someterlos a consideración del pleno.“Estamos trabajando de manera exhaustiva, no nos vamos a prestar a temas de moches. Estamos a punto de que se presente la Cuenta Pública 2021; estas reuniones se tratan de trabajar coordinados, pero siempre tratando, y ese es el papel de la Comisión de Vigilancia, tratando de incomodar el trabajo del ORFIS.“Ahora estamos para revisar, para cuestionar lo que se haga mal. Estamos para sugerir y mejorar para que la entrega de la Cuenta Pública sea de la mejor manera posible. Que los procesos de revisión queden de la manera mejor hecha”, subrayó.