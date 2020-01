ORFIS debe proceder contra Lorenzo Portilla por inconsistencias en Cuenta 2018: PAN

Si la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobo, no notifica oficialmente a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado que los resultados de la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018 no coinciden con los informes entregados por el exauditor Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, incurrirá en omisión.



Al manifestar lo anterior, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, actual dirigente estatal del PAN, manifestó que no basta con entregar un nuevo informe de resultados, sino también notificar las inconsistencias que tuvo el primero y los resultados de la Cuenta Pública 2018 que no se aprobó.



Guzmán Avilés, cabe señalar, fue secretario de Desarrollo Agropecuario los primeros meses del 2018, dependencia que resultó con un presunto daño patrimonial de 500 mil pesos en el informe que entregó el exauditor, sin embargo, en la nueva valoración pudo solventar el presunto daño.



En ese sentido, descalificó el informe de Portilla Vásquez, quien dijo también puede tener responsabilidad con la entrega de informes sin sustento.



