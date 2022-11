ORFIS denuncia a 2 alcaldías por anomalías en cuentas públicas 2017 y 2019

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) interpuso ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz (FECCEV), otras dos denuncias penales por daño patrimonial no cuantificable en las Cuentas Públicas 2017 y 2019.Los entes fiscalizables denunciados por intentar solventar observaciones con documentación apócrifa son los ayuntamientos de Zaragoza del cuatrienio 2014-2017 y la administración municipal de Ixhuatlán de Madero del periodo 2018-2021.Hasta el momento, por la Cuenta Pública 2017 suman 38 denuncias penales por un daño patrimonial de 797 millones 328 mil 112.39 pesos; y por la Cuenta Pública 2019, son 20 denuncias por un daño patrimonial de 76 millones 827 mil 026.44 pesos.Las denuncias se han presentado en contra de quien o quienes resulten responsables, y corresponde al Ministerio Público ejercer la acción penal correspondiente.La Dirección Jurídica del ORFIS informó que la denuncia en contra del Ayuntamiento de Zaragoza se interpuso el 11 de este mes de noviembre. El monto del daño patrimonial no es cuantificable.Cabe recordar que durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, el Ayuntamiento de Zaragoza tuvo una observación de daño patrimonial por 177 mil 396.61 pesos.La obra observada fue la ampliación de la red de energía eléctrica en la calle Los Olivos de la cabecera municipal, la cual no tenía la validación del proyecto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni el Acta de Entrega-Recepción.La denuncia en contra del ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero por la Cuenta Pública 2019 se presentó el 14 de este mes de noviembre, también por un daño patrimonial no cuantificable.En la revisión de la referida Cuenta, el Ayuntamiento resultó con una observación de daño patrimonial por 25 millones 627 mil 086.81 pesos.Fueron 5 observaciones de carácter financiero por un monto de 8 millones 573 mil 218.80 pesos; y 18 observaciones a la obra pública que presentaron anomalías por 17 millones 53 mil 868.01 pesos.