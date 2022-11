ORFIS descarta auditar toda la Cuenta Pública 2021 otra vez; no hay tiempo ni dinero

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, señaló que no es posible que realicen una auditoría completa a todas las cuentas públicas de 2021, luego de que el Congreso no le aprobó los informes por la fiscalización a dicho ejercicio.Dijo que esperan que la Comisión de Vigilancia defina “puntos específicos” para realizar una nueva revisión, pues sin más recursos y con sólo 3 meses no es posible hacer una auditoría como la primera.La auditora mencionó que seguramente los trabajadores del ORFIS tendrán que laborar sin periodo vacacional para cumplir con los plazos de entrega, pues sólo restan 2 meses para cumplir.Cabe señalar que el proyecto de presupuesto de egresos de 2023 contempla asignar al ORFIS el mismo presupuesto que en el actual ejercicio por 194 millones 717 mil 582 pesos.“Yo creo que los diputados, conscientes de que la revisión no va a ser en los mismos términos de los que nos llevó nueve meses para trabajar, para atender 313 entes fiscalizables, obviamente que no podríamos hacer un trabajo similar para entregar resultados en tan breve tiempo”.Pese a esto la auditora general consideró que los diputados no deberían de descartar asignar más recursos en caso de que sea necesario“Ellos (los diputados) tienen puntos específicos que les interesa que revisemos y sobre esos puntos específicos no requeriríamos un presupuesto adicional para hacer un trabajo que sea específico y que no implicaría una revisión del 100 por ciento”, indicó en entrevista reciente.La semana pasada la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso de Veracruz estableció su dinámica de trabajo, tras una reunión entre los integrantes del órgano presidido por Rafa Fararoni Magaña.