ORFIS documentó cuatro años de presunto daño patrimonial en Medellín de Bravo

A pesar de que el Órgano Fiscal Superior (ORFIS) documenta desde el 2018 presunto daño patrimonial e irregularidades durante la administración del ex alcalde de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps Espino Barros, no se le han fincado responsabilidades.Vale recordar que Delia González Cobos, auditora general del Organismo, explicó que “La Ley General de Responsabilidades establece 7 años, nosotros estamos apenas cumpliendo un año con los expedientes abiertos; tomemos en cuenta de que cada ejercicio que se aprueba por los diputados implica más de 30 expedientes en cada ocasión, y de esos 300 expedientes hay que integrar las aclaraciones que deban de hacerse".La cantidad total es de 93 millones 8 mil 867 pesos con 40 centavos, cifra que ORFIS tiene documentado por observaciones que hacen presumir la existencia de daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal de Medellín, durante los cuatros años del gobierno de Polo Deschamps.Estos números los expuso el Órgano Fiscal en su página oficial, con documentos que corresponden a las Cuentas Públicas 2018, 2019, 2020 y 2021.Desde el primer año de la gestión del panista Espino Barros, el ORFIS detectó irregularidades en dos observaciones, las cuales sumaron un presunto quebranto económico por 1 millón 107 mil 749 pesos con cinco centavos.En el 2019, cuando Deschamps empezó a crecer en popularidad a través de la red social Tik Tok, fueron ocho observaciones las que le hicieron a su administración,luego de los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que hiciera el ORFIS, con un total de 11 millones 796 mil 916 pesos de dinero no justificado.En el ejercicio fiscal del 2020 también se generó presunto daño patrimonial a las arcas municipales, por 10 millones 365 mil 021 pesos con 19 centavos.Mientras que en el 2021, último año la administración del ex alcalde Deschamps,el daño al patrimonio municipal fue de 69 millones 739 mil 180 pesos, con 92 centavos, luego de 14 observaciones que el ente fiscalizador le hizo durante la rendición de cuentas.Del total de observaciones detectadas en los 4 años pasados, sobresale el hecho de que la administración no presentó evidencia del diseño de mecanismo de distribución y aplicación a los beneficiarios de la pandemia del COVID-19.También existen gastos sin comprobar y sin presentación de facturas; falta de documentos que acrediten los apoyos sociales otorgados a la población; servicios sin contratos y sin evidencias de los trabajos realizados, así como gastos de despensas, becas y mochilas escolares.Otra de las observaciones que apuntan al presunto daño patrimonial, va a la omisión de comprobar convocatorias autorizadas, requisitos y listas de beneficiarios de la población educativa del programa de estímulos a la educación.Los más de 93 millones que sigue sin comprobarse durante los 4 años de la pasada administración medillense, equivalealrededor de tres cuartas partes del presupuesto total de un ejercicio anual.Ante lo documentado, Hipólito Deschamps habría incurrido en daño patrimonial, presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado e incumplimiento de un deber legal.Desde el 2018 hasta la fecha de hoy, no existe registro que se le haya fincado alguna responsabilidad de tipo legal por parte del Orfis y de la Fiscalía General del Estado a los responsables del presunto daño patrimonial que ostenta el municipio de Medellín de Bravo durante la pasada administración.Se recuerda que en semanas pasadas, diputado localexternó Supuestos acuerdos o actos de corrupción entrefuncionarios del Orfis y ex alcaldes de la entidad veracruzana.