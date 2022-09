ORFIS ha presentado 20 denuncias penales en contra de 19 ayuntamientos

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) notificó al Congreso del Estado que por el seguimiento a las observaciones de daño Patrimonial en las Cuentas Públicas 2019 y 2020, hasta el momento, se han presentado 20 denuncias penales en contras de 19 Ayuntamientos de la administración pública municipal 2018-2022, y 1 en contra de un ente estatal; además, continúan abiertos 523 procesos de investigación.Este lunes Delia González Cobos, auditora general del ORFIS, entregó a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, el “Informe de Seguimiento Correspondiente a la Situación que Guardan las Observaciones, Recomendaciones y Acciones Promovidas de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2019 y 2020”.De acuerdo con el referido Informe, por las observaciones de daño patrimonial en la Cuenta Pública 2019, se han presentado 18 denuncias penales y están abiertos 253 procesos de investigación.Las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) son en contra de los Ayuntamientos de Ángel R. Cabada, Yecuatla, Lerdo de Tejada, Naranjos-Amatlán, Tecolutla, Castillo de Teayo, Aquila, Altotonga y Chalma.Así como Ixhuatlán del Sureste, Texistepec, Tlaquilpa, Tancoco, Castillo de Teayo, Sayula de Alemán, Oteapan, Jesús Carranza, y Carranza, y el Instituto Tecnológico Superior de Perote.La única denuncia que señala el monto del daño patrimonial es la presentada en contra del Ayuntamiento de Altotonga, que es por 2 millones 300 mil pesos.Las otras 17 denuncias se presentaron por un daño patrimonial no cuantificable.Aunque resalta el caso del Instituto Tecnológico Superior de Perote, ya que en el Informe presentado se asienta que la denuncia es por un daño patrimonial no cuantificable y el número de carpeta de investigación no está disponible.Sin embargo, el ORFIS en su portal electrónico reporta que la denuncia es por 74 millones 527 mil 026.44 pesos y quedó asentada en la Carpeta de Investigación FGE/FECCEV/554/2022.En lo que respecta a los 253 procesos de investigación, 46 son en entes estatales, 210 en ayuntamientos y 7 en entidades paramunicipales (organismos operadores de agua potable).El ente fiscalizador detalló que, una vez concluidas las diligencias de investigación, la Unidad de Investigación del ORFIS procederá a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.Asimismo, calificó una falta administrativa a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) por la deuda pública.También informó que concluyó y archivó 19 expedientes de los Ayuntamientos de Atoyac, Chicontepec, Coacoatzintla, Coatepec, Ixhuatlán del Café, Jalacingo, Juchique de Ferrer y Omealca; y de la Universidad Veracruzana.En lo que respecta al seguimiento de la Cuenta Pública 2020, el ORFIS ha presentado dos denuncias penales en contra de los Ayuntamientos de Yecuatla y Aquila por un daño patrimonial no cuantificable.Y mantiene abiertos 270 proceso de investigación en 43 entes estatales, en los 212 Ayuntamientos y en 14 entidades paramunicipales (organismo operadores de agua potable).Aunado a ello, el ORFIS emitió el Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente de la Secretaría de Protección Civil.