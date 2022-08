ORFIS investiga a auditores pasados por violación de procedimientos

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, reveló que se investiga el actuar de auditores de la pasada administración en el organismo que deliberadamente pudieron integrar mal los procedimientos de revisión.En entrevista, señaló que derivado de dichos actos se han presentado las denuncias correspondientes ante el órgano de control, aunque algunos presuntos responsables ya no estén en servicio en la dependencia.“Nosotros tenemos nuestra contraloría interna que hace las investigaciones de las actuaciones del personal del ORFIS”, dijo.Al respecto, detalló que se han detectado al menos tres casos con presuntas irregularidades, todas llevadas a cabo durante el tiempo en el que Lorenzo Antonio Portilla Vásquez fungió como Auditor General.“Tenemos auditores donde ha habido sospecha de su comportamiento, una conducta irregular y hemos señalado eso ante el Órgano Interno de Control”, dijo.Por otro lado, precisó que serán presentadas al menos una veintena de denuncias penales contra los entes que presentaron documentación apócrifa para acreditar la substanciación de las auditorías realizadas.Precisó que al momento van 18 denuncias ya presentadas en los ejercicios 2019 y 2018, de las cuales entre tres y cuatro tiene que ver con la documentación falsa.González Cobos también se posicionó respecto a las versiones de que presuntamente el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) esté revocando las determinaciones del ORFIS y con ello evitando que sean devueltos a la hacienda estatal los recursos supuestamente mal versados.En ese sentido, detalló que no ha habido tal situación, al menos en esta administración.“Las resoluciones que ha emitido el Tribunal corresponden a ejercicios anteriores a esta administración, entonces no consideramos que vayamos a tener un resultado que no nos favorezca porque hemos integrado perfectamente los procedimientos como debe ser están bien sustentados”, acotó.La auditora precisó también que se trabaja en el proceso de fiscalización 2021, que permitirá entregar en tiempo y forma el reporte de la Cuenta Pública al Congreso.