La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, garantizó la no aplicación de sanciones para las trabajadoras del ente dentro del paro del 9 de marzo.



"Hay libertad para que ellas puedan expresarse de la manera que consideren conveniente y si alguien falta no vamos a descontar el día y no vamos a afectar sus derechos laborales", ofreció.



Y admitió que las trabajadoras que quieran ir a cumplir con su horario, cuentan con la libertad de acudir.



Señaló que, en su caso personal, la agenda no le permitirá sumarse al paro de #ElNueveNingunaSeMueve.



"Yo tengo muchas responsabilidades y muchos asuntos que atender, no me puedo detener y debo estar allí y desde luego que siempre he apoyado las causas de las mujeres y ésta no será la ocasión que me niegue a esto", abundó.



Refirió que el 48 por ciento de la plantilla del ente fiscalizador lo componen mujeres contra 52 por ciento varones.