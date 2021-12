ORFIS notificará a alcaldías que deben solventar observaciones de cuenta pública

Los 212 presidentes municipales de Veracruz dejan el cargo el próximo 31 de este mes de diciembre y para evitar el riesgo de no ubicarlos ni localizarlos posteriormente, debido a todos tienen un presunto daño patrimonial por un monto conjunto de mil 671 millones 385 mil 720.28 pesos en la Cuenta Pública 2020, la tercera de su ejercicio constitucional, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), durante las próximas dos semanas, entregará en los domicilios de los Ayuntamientos las notificaciones respectivas para que estén en el entendido que deben solventar las observaciones.Delia González Cobos, auditora general del ORFIS, emitió el Acuerdo que habilita por causa urgente las dos últimas semanas de este mes de diciembre, que corresponden al periodo vacacional de invierno, a efecto de realizar todo tipo de notificaciones de los actos administrativos que se originen con motivo de las atribuciones que tiene el ente fiscalizador.Reconoció que las actuales administraciones públicas municipales concluyen su gestión el día 31 de diciembre del año en curso, por lo que, a partir del 1° de enero de 2022, ya no estarán en las instalaciones que ocupa cada uno de los Ayuntamientos.Y al existir actos administrativos que les deben ser notificados, resulta inviable la práctica de las referidas diligencias de notificación en el domicilio de cada uno de ellos, en virtud de que se elevarían los costos en las gestiones para su ubicación, así como el riesgo de su no localización.En virtud de lo anterior, con la finalidad de que el ORFIS pueda efectuar las diligencias pertinentes, se habilitaron las semanas del 20 al 24 y del 27 al 31 de este mes de diciembre.