ORFIS presenta 3 denuncias más por daño patrimonial por Cuenta Pública 2019

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presentó otras tres denuncias penales por daño patrimonial por la Cuenta Pública 2019.Los entes denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz (FECCEV) de la Fiscalía General del Estado (FGE), son los Ayuntamiento de Chalma e Ixhuatlán del Sureste y el Instituto Tecnológico Superior de Perote.Con esas tres querellas ya suman 11 denuncias penales presentadas por un daño patrimonial de 76 millones 827 mil 026.44 pesos de la Cuenta Pública 2019.Las denuncias son por un daño patrimonial no cuantificable, y no se reportó el número de las Carpetas de Investigación. Se presentaron en contra de quien o quienes resulten responsables.Sin embargo, en el Informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, el Instituto Tecnológico Superior de Perote, fue observado con un presunto daño patrimonial por 84 millones 290 mil 812.41 pesos.El Ayuntamiento de Chalma fue observado con un presunto daño patrimonial por 4 millones 273 mil 347.12 pesos; y el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste, por 9 millones 79 mil 672.31 pesos.De acuerdo con el reporte del ente fiscalizador, las denuncias en contra de los dos ayuntamientos de la administración 2018-2021 se presentaron el miércoles de la semana pasada y la denuncia en contra del Instituto Tecnológico Superior de Perote se presentó el lunes de esta semana.Los entes denunciados por daño patrimonial en la Cuenta Pública 2019 son los Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Yecuatla, Lerdo de Tejada, Naranjos-Amatlán, Tecolutla, Castillo de Teayo, Tequila, Altotonga, Chalma e Ixhuatlán del Sureste, y el Instituto Tecnológico Superior de Perote.Por la Cuenta Pública 2018 se han presentado 6 denuncias penales por un daño patrimonial de mil 170 millones 689 mil 862.71 pesos.Los entes que no pudieron comprobar las irregularidades financieras son la Secretaría de Seguridad Pública, cuya denuncia fue interpuesta en la Fiscalía General de la República por un daño patrimonial de mil 44 millones 523 mil 71.33 pesos.También están denunciados los Institutos Tecnológicos Superiores de Juan Rodríguez Clara y Alvarado; la Secretaría de Educación de Veracruz; y los ayuntamientos de Veracruz y Playa Vicente.Y por la Cuenta Pública 2020 hay dos denuncias penales en contra de los ayuntamientos de Huayacocotla y Aquila; el daño patrimonial no está cuantificado.