ORFIS respalda cambios en Comisión de Vigilancia del Congreso

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, defendió el nombramiento del diputado Rafael Gustavo Fararoni como presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, pues dijo que no requiere capacitación para cumplir esta función que calificó como “política”.Ante las críticas que surgieron por no tener conocimientos en temas de fiscalización para cumplir la nueva función del legislador morenista, quién sustituyó a su homólogo Luis Arturo Santiago Martínez —entre denuncias de supuestos “moches” para limpiar Cuentas Públicas de Alcaldías y entes— la servidora pública expuso que su trabajo no será técnico.“No creo que sea necesario (capacitar al Diputado), los trabajos que realiza el ORFIS están apegados a derecho, están en Ley y en se sentido creo que no se requiere que haya un conociendo técnico que sí se requiere para el ORFIS, el trabajo político lo realizan los Diputados y nosotros sólo el técnico y no habrá ningún problema en ese sentido”, consideró.González Cobos rechazó que este cambio en la Comisión de Vigilancia pueda generar algún tipo de retraso en el análisis de la Cuenta Pública de 2021, insistiendo que hay un trabajo coordinado entre el ente a su cargo y la Legislatura Local.“Ningún retraso, trabajamos coordinadamente con la Cámara, los diputados están atentos al trabajo que realiza el ORFIS pero no se altera el programa que tenemos. Estaremos entregando en tiempo aún cuando haya un cambio de titular en la Comisión”, afirmó.Recordó que en la página del órgano están publicados los avances, se han presentado las denuncias y los informes de presunta responsabilidad administrativa, también los acuerdos de conclusión de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020."Hay un registro de 221 denuncias que ha presentado el ORFIS, en este periodo que a mí me corresponde son más de 60 que hemos presentado y están ahí publicadas en la página", externó Delia González Cobos.