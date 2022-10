ORFIS revira al Congreso: Exhibe tardanza de Diputados con Cuenta 2021

En la víspera de someterse a votación el Dictamen de la Cuenta Pública 2021, entre ellas la última de las administraciones municipales 2018-2021, y la tercera de la administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) puntualizó las inconsistencias que se presentaron en la revisión de ese ejercicio fiscal, principalmente en los municipios.Insistió que, en el análisis de las pruebas aportadas por los entes municipales para solventar las observaciones, se detectó documentación no idónea que no tenían sustento legal para tomarlas en cuenta, por lo que el presunto daño patrimonial fue de 3 mil 23 millones 507 mil 936.86 pesos en los 212 Ayuntamientos de Veracruz.El ORFIS aclaró que en el proceso de solventación de observaciones se presentaron copias simples, principalmente de validación de obras; copias mal certificadas; falta de permisos para realizar obras y para acreditar la propiedad de los predios donde se hizo la obra; y además, hubo obstáculos por parte de las actuales administraciones municipales para entregar documentos certificados.Aunado a ello, el Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, remitió con retraso los dictámenes que entregaron los Ayuntamientos, es decir, el ORFIS los recibió entre el 2 de mayo y el 29 de junio.Los documentos remitidos por el Congreso del Estado (dictámenes) llegaron después de iniciado el procedimiento de fiscalización, cuando ya se tenía la muestra técnica y se encontraba muy avanzado el proceso, por lo que se resolvió con los elementos técnicos y jurídicos aportados por los Municipios.“Decir que no se tomó en cuenta por parte del ORFIS los dictámenes, emitidos por los Municipios, no es considerar que los recibió el ORFIS extemporáneamente, pues para entonces se estaban emitiendo los pliegos de observaciones”, se asiente en una ficha técnica del ente fiscalizador.También aclaró que el pasado 30 de septiembre, se entregó en tiempo y forma al Congreso del Estado, el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2021.